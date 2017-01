Juanlu Escudero se codeará mañana con la familia Alcántara en el capítulo 313 de la serie 'Cuéntame cómo pasó', que bajo el título 'El amigo americano' emitirá TVE a las 22.40 horas. El actor zumarragarra compartirá plano con Ricardo Gómez, Carlos, el hijo menor de Antonio y Merche, personajes interpretados por Imanol Arias y Ana Duato. Es un «pequeño papel» en el que da vida a un militante de ETA que va a Bruselas, al restaurante en el que trabaja el pequeño de los Alcántara. «Se revive la situación de Yoyes. Voy a decirle que tenga cuidado con lo que está haciendo, aunque no se cita su nombre en ningún momento es fácil deducir que es ella», explica. Juanlu Escudero compagina su profesión de actor con la de hostelero en el Ostatu de Gabiria. «Las circunstancias de la vida me han llevado a no dedicarme exclusivamente a esta profesión», afirma. No obstante, «nunca he dejado la interpretación, es lo único que sé hacer bien», añade.

Escudero grabó su intervención en 'Cuéntame' «en septiembre». Lo hizo en «Madrid, en un día y salgo hablando en euskera», adelanta.

Suerte de personajes

«En los últimos años la suerte me ha acompañado en los personajes que me han ido ofreciendo». El zumarragarra explica que tiene dos películas pendientes de estreno, siendo el protagonista de una de ellas. Antes del verano tomó parte en el rodaje de 'La higuera de los bastardos', de la directora navarra Ana Murugarren. En esta película, que está protagonizada por Karra Elejalde, Escudero da vida a Salvador, «un falangista, un tipo duro sin muchos miramientos». Es la tercera vez que el actor participa en una película de Murugarren. «Le caigo en gracia. También tuve un papel en 'Tres mentiras' y 'El precio de la libertad'».

Además de este estreno Escudero tiene pendiente otro, 'El color verde lechuga', una película dirigida por el catalán Manu Macía, de la que es protagonista. «He estado grabando del 2 al 16 de enero en Mallorca. La película es una reflexión sobre la libertad de los pueblos. Mi personaje es Pello Alzola, un exmilitante de ETA que es entrevistado por una periodista danesa. No es una película comercial, es una película experimental de la que no puedo hablar mucho porque todavía está sin editar... Es un texto muy comprometido que habla de independencia, de la lucha armada...», adelanta.

Juanlu Escudero (Zumarraga, 1965) entró en contacto con el mundo de la interpretación «a los 18 años más o menos, con Karmakros. Después formé parte de varias compañías de teatro profesionales , pero sobre todo estuve en Geroa que es donde me forjé como actor». Escudero explica que «por circunstancias de la vida» ha tenido que dedicarse a otras cosas a nivel profesional. «He estado varios años en la panificadora Ilargi, muy a gusto, por cierto; he dado clases de teatro en el centro del menor Ibaiondo; también he dado clases en el CIP y a mujeres gitanas y a mujeres maltratadas... Los últimos cinco años regento el ostatu de Gabiria junto a mi cuñado».

«No soy ningún figurín»

A pesar de no haberse dedicado en exclusiva a la interpretación ha tenido tiempo de participar en un buen número de obras de teatro , de películas y de series tan conocidas como 'Aguila Roja', 'Los Serrano', 'Goenkale', 'Hospital central', '48 horas', 'Mi querido Klikowsky', 'Mis queridos vecinos', 'Al salir de clase', 'Policías en el corazón de la calle', 'Yo soy Bea', etcétera. «A mí siempre me ha parecido más fácil el teatro, el cine era más desconocido, aunque he aprendido un montón. He aprendido a interpretar para la cámara, no para el público; es un lenguaje totalmente diferente. He aprendido y dicen que doy muy bien en la cámara. Nunca lo hubiese pensado yo con este perfil que tengo...». Dice que su físico «no es el que está en auge, no soy ningún figurín, que es lo que se lleva». En cambio su voz «sí me ha ayudado».

Juanlu Escudero compagina actualmente su trabajo en el Ostatu de Gabiria con los papeles que le van surgiendo, así como con otra actividad que le llena «de satisfacción. Colaboro con la asociación Gautena dando clases de teatro a dos grupos de jóvenes con autismo-asperger. Trabajamos la expresión corporal, la música y sobre todo la interpretación. Tienen una capacidad enorme de memorizar. La última obra que hemos preparado es 'El amor a juicio', en la que una mujer denuncia a su marido por haberle robado treinta años de su vida», explica.

«Con ellos he aprendido a ser mejor persona y he constatado que no hay dificultades en la vida más allá de las que queremos poner».