El zumarragarra Enrike Zaldua hablará sobre las claves para superar barreras

Enrike Zaldua ofrecerá hoy, a las 19.30, la conferencia 'Pensamiento ilimitado: claves para superar barreras', en la casa de cultura Zelai Arizti. El zumarragarra hablará sobre «patrones de pensamiento que limitan nuestro círculo de oportunidad y autodesarrollo, y nos impiden cambiar o evolucionar nuestras vidas hacia caminos que nos acercan a nuestro propósito en la vida».

«La imagen que tenemos de nosotros mismos está influenciada por otros», dice. «Hasta que algo pasa en nuestra vida y empezamos a desapegarnos de la imagen que gusta a los demás», añade. «A partir de mi experiencia y el trabajo realizado en múltiples ámbitos, tanto en el plano personal como profesional, se me han ido descubriendo claves que ayudan a superar -o a procesar de manera positiva y amable- los obstáculos que surgen en nuestras vidas. La auto-observación como herramienta y el amor como fuerza sonriente son los ejes que nos guían por una senda más abierta y luminosa».

Zaldua manifiesta que «toda mi vida he buscado ir más allá de los límites que se me ponían delante. He hecho todo tipo de prácticas, desde psicoterapia a yoga pasando por acupuntura y baloncesto. Actualmente practico Reiki, soy Mesayok (proceso de aprendizaje chamánico), y estudio Técnica Alexander».