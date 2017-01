«Este invierno en los campamentos están pasando mucho frío y hambre»

«Desde hace un mes más o menos en los campamentos están sufriendo una ola de frío impresionante. Además tienen poca comida y poco material sanitario... Están pasando mucho frío y hambre porque la ayuda humanitaria se ha recortado muchísimo, ya que hay muchos sitios donde dar», sostiene Lourdes López, miembro de Hare Haizea.

La asociación de ayuda al pueblo saharaui del Alto Urola inició ayer la campaña de recogida de alimentos que organiza anualmente. Una vez más solicitan arroz, pasta, legumbres, atún en aceite, sardinas en aceite y azúcar, así como compresas. «Si las latas de atún y de sardinas pueden ser en aceite de oliva mejor, porque lo aprovechan para cocinar», indica López. Los interesados en hacer una aportación se pueden dirigir a los supermercados Eroski de Zumarraga y Urretxu, al BM de Urretxu, al Todo Todo de Zumarraga y al DIA de la calle Labeaga de Urretxu. Asimismo, colaboraran con la campaña La Salle Legazpi ikastetxea, Urretxu-Zumarraga Ikastola y Gainzuri ikastetxea, por lo que los alumnos de estos centros pueden llevar los productos a sus propios colegios.

«Lo están pasando fatal»

«La verdad es que este invierno lo están pasando fatal. Yo suelo mandar un paquete cada dos meses y normalmente me suelen pedir algunos medicamentos y nada más. Este año, por primera vez, la familia me ha pedido que mande comida. Tienen muy poca comida y con el frío que está haciendo han cogido muchos catarros, gripe... No tienen con qué calentarse», sostiene.

Lourdes López conoce de primera mano el clima del desierto porque ha estado allí en varias ocasiones. «El desierto es lo más duro que hay. En verano te cueces de calor y en invierno te mueres de frío. Los amaneceres son heladores»

El llamamiento de la asociación Hare Haizea se enmarca en la XIII Caravana Vasca con el Sáhara: Alimenta una esperanza, organizada por la Coordinadora Vasca de Organizaciones Solidarias con la R.A.S.D. 27 de Febrero. «Los camiones saldrán a mediados de febrero. Irán hasta Alicante y desde allí, en ferry, a Orán; después, a Rabuni, desde donde se distribuirá a la población refugiada en Tinduf (Argelia).

Además de la recogida de alimentos, que se mantendará hasta el día 24, Hare Haizea se encarga año tras año de organizar la estancia de niños saharauis en nuestra comarca durante el verano. El año pasado vinieron siete. La asociación hace un llamamiento a las familias para que se animen a acoger niños saharauis el verano que viene. Insisten en que la experiencia es «totalmente gratificante. Son niños que nos enseñan, entre otras cosas, a valorar lo que tenemos. Además son muy fáciles de llevar y siempre tienen una sonrisa en la boca».

Familias de acogida

Desde Hare Haizea recuerdan que las familias de acogida solo se hacen cargo de la manutención de los menores. El coste del viaje es cosa de la asociación, mediante las subvenciones de los ayuntamientos.

Es obligatorio que los chavales pasen una revisión médica y acudan al dentista, pero desde la asociación se encargan de las citas y a las familias tampoco les costará nada. En caso de que la familia salga de vaciones el niño les puede acompañar siempre que no salgan del estado español. «Los niños pueden acudir a los udalekus o a cualquier otra actividad», recuerda Lourdes. Asimismo, indica que «no es necesario que haya niños en la casa para acoger a un niño saharaui»

Desde Hare Haizea animan a las familias del Alto Urola a que se pongan en contacto con la asociación para informarse. Lo pueden hacer llamando al 692 101 057 (Lourdes).