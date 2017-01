El sorteo de Bi Tartean congregó a numeroso público en el frontón Zelai Arizti

El sorteo de Bi Tartean congregó a numeroso público ayer, a las 13.00 horas, en el frontón Zelai Arizti. Tal y como viene haciendo los últimos años la asociación de comerciantes de Zumarraga y Urretxu organizó una pequeña fiesta para sortear una treintena de regalos cedidos por otros tantos establecimientos asociados. Para tomar parte en el sorteo había que introducir previamente los tickets que los propios establecimientos habían regalado al realizar una compra, en el lugar correspondiente. Además, era requisito indispensable acudir al sorteo, ya que había que presentar en el momento el ticket premiado. De no ser así, se sacaba otro número de la saca. Esto es lo que sucedió con el último regalo sorteado ayer y, si cabe, el más importante, una bicicleta infantil . Al decir el presentador del acto el número afortunado, una chica se acercó a retirar el regalo, pero los nervios le habían jugado una mala pasada y entre los boletos que atesoraba no se encontraba el del número agraciado. Se sacó un segundo número, pero gran parte del público ya se había retirado y no apareció el agraciado. Se sacó un tercer número y se cumplió el dicho: a la tercera fue la vencida.