Visitas guiadas con las que conocer la historia y lugar de las apariciones El comienzo. La visita comenzará frente a la casa de los hermanos Bereziartua.

Son diversas las acciones que se han llevado a cabo en torno al refugio de la Virgen de Ezkio en los últimos años: la construcción de un primer refugio, su traslado, la publicación y recuperación de libros que abordan la historia sucedida en Anduaga... Muchas de estas acciones han sido impulsadas por Sabino Legarda-Ereño y a partir de este momento se va a comenzar a llevar a cabo una más, con la oferta de visitas guiadas gratuitas al lugar, que comenzarán este mismo fin de semana.

«Son ya doce años los que llevo en Ezkio. La primera vez que subí fue en enero de 2007, llegué destrozado, tenía juicios pendientes... y pedí ayuda a la Virgen. Creo que he crecido con ella, gracias a ella y gracias a ese sagrado lugar. He hecho todo tipo de trabajos pero faltaban las visitas guiadas, y ya está todo preparado», asegura Legarda-Ereño. «Después de cinco años de la inauguración del refugio creo que alguien tiene que mostrar la esencia, el aura y el alma de ese sagrado lugar, por lo que me he embarcado en este proyecto», explica. «También quiero dar las gracias al Ayuntamiento de Ezkio porque me ha permitido hacer pequeñas cosas en el refugio, hemos puesto una pancarta que cambiará cada año, tanto su lema como el color; y hemos honrado de alguna forma a los miles que pasaron por ahí, que rezaron y creyeron».

La visita

Era una idea que llevaba rondando mucho tiempo y según asegura Legarda-Ereño, varias entidades privadas le han dado el último empujón para sacar este proyecto a la luz y ponerlo definitivamente en marcha. De momento, las visitas se llevarán a cabo de forma privada, ya que no hay ningún tipo de colaboración con la mancomunidad o los ayuntamientos, pero el impulsor asegura que está abierto a cualquier propuesta y a colaborar con quien sea necesario. Estas visitas guiadas se llevarán a cabo los viernes, sábados y domingo a partir de este mismo fin de semana, con cita previa, y serán totalmente gratuitas. Los interesados tienen que llamar al número 676 897 566 (Xabino).

La ruta comienza junto al ostatu Goza, en el barrio de Anduaga, frente a la casa de los hermanos Bereziartua. «Este lugar va a ser el punto de partida, ya que es ahí donde empieza la esencia de la aparición. Eligen a los dos hermanos, tanto a Antonia como a Andresito. El Franquismo silenció aquello y la Guardia Civil lo precintó; la República también reprimió ese lugar. Contaré la historia desde el principio, cómo los videntes se retiran con el padre Amundarain y dan pasos a esos visionarios...», apunta.

Legarda-Ereño asegura que actualmente la vivienda de los hermanos Bereziartua no está habitada y lanza una petición a las futuras corporaciones municipales de Ezkio, solicitando que se conserve, ya que «tiene que ser patrimonio de la humanidad; son palabras muy grandes pero tiene que ser así».

Por lo tanto será en este punto donde comience la visita, para después continuar hacia el refugio siguiendo el Via Crucis. Una vez frente al refugio se relatará la historia de las apariciones: «contaremos lo que ocurrió, sin olvidar el contexto social y político del momento, y nos centraremos en la primera aparición», asegura Sabino Legarda-Ereño. Las visitas tendrán una duración de unos 40 minutos, aunque siempre podrán alargarse dependiendo del interés de los asistentes.

«Estas visitas son un primer paso, y poco a poco iremos viendo cómo evoluciona», dice.

Camino Ignaciano

Las visitas guiadas son un comienzo, ya que el objetivo es que con el tiempo el Camino Ignaciano incluya una variación con la que poder llegar al refugio y conocer este lugar, siendo un «tesoro escondido» más que añadir a la lista. Para ello Legarda-Ereño ha dado a conocer una posible ruta alternativa que, por caminos antiguos, llevaría al lugar.

«Es una desviación del camino ignaciano de Antigua a Ezkioga y he entregado los planos a las instituciones, concretamente a la Presidenta de la Mancomunidad Koldobike Olabide para que sean estudiados. El camino partiría de Zumarraga, Antio, Ezkio, monte Anduaga, Gabiria, Camino Real y finalmente Legazpi. Creo que en las futuras guías de Camino Ignaciano se tiene que contemplar esta desviación, y seguiré trabajando para ello», asegura Sabino Legarda-Ereño.