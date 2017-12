Santa Lutzi, cita con la tradición centenaria

La de este año parece que va a ser una de esas feria tradicionales. Nos referimos a la de Santa Lutzi que llega con una climatologia dura por lo que al termómetro se refiere y la nieve entrando y saliendo del paisaje.

La Azoka Bereza que celebraron el martes de la semana pasada nuestros baserritarras, permitió hacer de antesala de la gran feria que comparten los municipios de Urretxu y de Zumarraga, aunque la exposición de ganado hace años que ya no está en la calle Nekolalde, sino en Padre Urdaneta. Hace años que la cuesta de Urretxu sirve para dar flujo de paso al río de gente que nos visita y ya no están los puestos que se montaban con tableros improvisados y objetos nada fáciles de ver el resto del año.

Hace tiempo que la feria tiene otro toque, otros objetivos. Qué tiempos aquellos en los que las modistillas se paseaban por las calles dejando boquiabiertos a los mozos; tiempo hace que no somos cita de verdaderos retos de apuestas apasionadas, como aquellos de los que fueron protagonistas los propios vecinos de la comarca; hace tiempo que ya no bajan desde los caseríos para reunir el ajuar de las bodas; hace tiempo, en fin, que el público ya no se sorprende con facilidad; ni se deja llevar por los chollos que luego resultan no serlo tanto.

La feria, hoy, tiene otros atractivos y llevada en convivencia entre los dos municipios, se muestra más completa y diversa, con una acertada estrategia para canalizar en algo más de una mañana, a las miles de personas que acuden al valle y lo abarrotan.

El mapa de la Feria lo componen el habitual despliegue de puestos con productos a la venta de todo tipo, este año se han inscrito hasta un total de 450 según la organización. El circuito será el habitual: la plaza Gernikako Arbola acogerá los alimentos de la huerta local cada vez más escasa y de caserío; y junto a ello, productos varios de manufactura artesana en su mayoría en la prolongación de la plaza.

Artesanía en Iparragirre

La calle Iparragirre será un muestreo variado de artesanía que se prolongará en la Avenida, y cerrará el circuito en esta zona la carpa en la plaza Iparragirre que acoge la XXVI. Feria de Vino de Rioja Alavesa. La opción de compra se complementará con ropa, bisutería, calzado... en la cuesta, en la Calle Labeaga y en la plazoleta del Liceo.

La plaza Areizaga-Kalebarren respondiendo a su vocación de convivencia ferial mostrará una exposición de pollos y capones junto al kiosko; sobre las doce del mediodía se ofrecerá un especial show cooking y en los soportales estará presente la miel con los premios que convoca la asociación de Apicultores de Gipuzkoa. Junto a ello, las firmas de carácter social que ofrecerán información y oportunidad de contactar con su actividad.

El frontón municipal Ederrena a las 12.30 horas ofrecerá el tradicional festival de deporte rural de entrada gratuita que este año contará con la participación de los aitzkolaris Jon Rekondo-Donato Larretxea, Ugaitz Mugertza-Aratz Mugertza e Iñaki Azurmendi-Xabier Zaldua, y con la de los harri-jasotzailes Jon Unanue (Goenatxo III), Xabier Aranburu (Guzta), Aimar Irigoien.

La Plaza Zubimusu acogerá al final de la mañana (13.30 horas) la demostración comentada de perros de pastor con ocas.

Por la tarde el Ederrena será punto de encuentro de los pelotazales a partir de las 17.00 horas con los profesionales Mendizabal III - Erostarbe vs. Jaka- Tolosa y el partido estelar Urrutikoetxea- Ladis Galarza vs. Irribarria- Merino II.

A las 18.00 horas, en la plaza de Euskadi de Zumarraga, se disputará la txapela de campeón 2017 del torneo de Idi Probak. Llegan a la final los mejores tiempos obtenidos en fiestas patronales de Zumarraga y en Urretxu: Asier Zubillaga (Igeldo), Asier Izagirre (Ipeñarrieta), Borja Soraluce (Korta).

Los concursos

La Feria de Santa Lutzi cada año convoca concursos de ganado, verduras, manzana reineta, pollos y capones, y tal y como hemos citado anteriormente, la miel. El resultado sera un muestreo significativo de la calidad del producto que se exhibe y se vende en esta Feria.

Otro certámen ya habitual es el Rally Fotográfico convocado de manera conjunta por ambos pueblos y que cumple, con ésta, su XXV edición. Son diversas temáticas las que proponen desde la organización. Los interesados en tomar parte en el mismo podrán inscribirse de 9.00 a 10.00 horas en la casa de cultura Aizpurunea de Urretxu.

También se repetirá la propuesta 'Non Dago Waly?'. Un concurso por el que se propone sacar una fotografía con el móvil a este personaje y a sus ayudantes, que estarán repartidos por los diferentes espacios de la feria en ambos pueblos. La carpa para hacer entrega de las fotografías de entre las 11.00 y las 14.00 horas estará situada en plaza Areizaga-Kalebarren.