Todo listo para una nueva temporada montañera

Los amantes de la montaña tienen por delante una amplia y variada programación con Goierri KE. La sección de montaña de Goierri Kirol Elkartea propone doce salidas y diversos actos culturales

Tras la popular subida a la cima del monte Irimo del pasado 1 de enero, la sección de montaña de Goierri KE ya ha hecho público el calendario de actividades para este año.

La sección deportiva se nutre de aficionados al senderismo y a la montaña y cada año articulan una programación de salidas, a razón de una por mes, así como de algunas actividades divulgativas relacionadas con la práctica mendigoizale.

Salidas con recorridos aptos para todos los públicos como para los más exigentes, reservados solo para personas habituadas y con experiencia. Las salidas sirven al tiempo que para practicar la marcha por nuestros montes y valles, para conocer la orografía y los lugares singulares del territorio, lugares que muestran al caminante un patrimonio cultural, histórico, geológico... alejado de la vida cotidiana.

No se trata de salir al monte únicamente con lo puesto, más bien se trata de disfrutar de cuanto hemos citado, pero teniendo en cuenta los consejos de personas expertas y responsables de cada expedición. Saber, conocer y respetar la montaña son cualidades que se aprenden con el grupo de monte de Goierri KE. No hay como ser responsable y respetar el monte sin poner en peligro nuestra seguridad y la de quienes viajan con nosotros. Una idea que por muy evidente que parezca, cada día nos demuestra que resulta decisiva y que no siempre es respetada.

Cada vez es más el número de personas que disfrutan de la montaña y no dejan de producirse accidentes, generalmente por exceso de confianza. Por estas y muchas otras razones, la práctica de la montaña debe ir acompañada de asegurar una correcta asistencia en caso de producirse alguna incidencia. Nos referimos a que cada practicante deber sacarse el carné de federado.

Precisamente Goierri KE está en estos días procediendo a la renovación y expedición de carnés de la presente temporada 2018.

La presente temporada

Doce salidas están previstas a un ritmo de una por mes aproximadamente. Comenzaremos por la que tendrá lugar en este mes de enero, concretamente el día 28 con destino a los vizcaínos montes de Triano y Galdames. Este recorrido estará muy vinculado al pasado minero de la zona que llegó a vertebrar la economía, la vida social y política de Euskal Herria, donde el hierro se convirtió en motor principal.

En febrero, el día 25, el objetivo será la sierra de Andia partiendo de Itzarbe con ascensión al Gaztelu de 998 m, de allí a Txurregi de 1.125 m y finalmente la cima de Beriain de 1.492 m. El recorrido finalizará en Lakunza. Paseo sobre terrenos calizos atravesando estructuras formadas hace 90 millones de años, cuando una lengua de mar interior llegaba hasta la cuenca de Pamplona, que además deja testimonio de una gran falla en el terreno. Paisajísticamente hablando es un regalo para la vista.

En marzo viajan a la sierra de Carbonilla en Burgos. Partiendo de Santa Olaja, ascenderán a Gurdieta de 1.122 m. Luego la cima de Castrogrande de 1.094 m, acabando en Mena. En abril se desplazarán a la Baja Navarra. Partiendo desde Beherobi y Harpea se ascenderá a Errotzate de 1.345 m, finalizando en Mendilatz. El mes de mayo trae dos citas. La primera será la celebración de la Martxa Memorial Iñaki Beitia, que celebra su XXII edición el domingo dia 20 de mayo. Siete día después el 27 de mayo un apasionante recorrido cargado de lugares históricos con arranque en Biscarret y ascenso inicial a Tiratun de 1.235 m y luego al Adi de 1.459 m. Acabando en Urepel. Cierra el primer semestre la salida de junio, esta vez con dos dias de duración, el 16 y el 17 viajando al Pirineo. Dos días para ascender al Ani de 2.504 m y a La Mesa de los Tres Reyes de 1.446 m.

En julio, nueva propuesta de dos días, el 21 y el 22 a Carrionas, Palencia. La primera jonada se partirá desde Cardaño de Arriba para ascender Curavacas de 2.524 m, con final en Vidrieros. La segunda jornada partirá de Cardaño de Abajo para ascender a Espiguetes de 2.450 m, con final en Valverde de la Sierra.

Tras las vacaciones de agosto, en el mes de setiembre vuelta a la propuesta de dos días, 29 y 30. Partiendo de Pont D'Espagne, salida a Wallon y ascensión a Marcadau de 2.728 m, con final en Ibon de Bachimala. La segunda jornada partirá desde allí a Infiernos, de 3.083 m. Y luego a Tebarrai de 2.886 m. con final en Sallent. En octubre será el día 28 para salir a visitar la sierra de Aralar, zona de Malloak. Partiendo desde Amezketa se ascenderá a Balerdi de 1.193 m, para salir por Azkarate a Betelu. En la recta final ya en el mes de noviembre, el día 18 salida a la sierra alacesa de Artzena. Partiendo de Barrio se ascenderá a Batxikabo de 1.199 m y luego Mota de 1.315 m. Finalizando con Cueto de 1.367 m. y final en Nograro.

En diciembre salida a Mañaria desde donde se ascenderá a Leungane de 1.008 m. Con visita a la cueva de Baltzola y comida de fin de temporada en Dima.

Las personas que estén interesadas en ampliar información pueden llamar al teléfono 943720567 o escribir al siguiente mail: goierrimendia@ gmail.com.