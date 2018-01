Finales del torneo Gabon Kopa de pelota mañana por la mañana Gabon Kopa. Festival con las finales, mañana. / AGUADO FJAG URRETXU. Viernes, 5 enero 2018, 00:38

El torneo de pelota a mano Gabon Kopa, que promueve la sección deportiva de la Escuela de pelota de Goierri K.E., llega a su momento crucial con la disputa de las finales, como es costumbre con la llegada de Reyes Magos.

Un total de 120 pelotaris de la cantera en la comarca, se han dado cita respondiendo a la convocatoria lanzada este año por el Club. De ellos dos chicas procedentes de la escuela de Legazpi, una alegría y una pena al mismo tiempo, porque hay presencia pero es puramente testimonial en el deporte de la pelota.

Imaz, responsable de la escuela de pelota de Goierri K.E., explicaba que «se ha visto un juego muy bonito en la chavalería que entra con ganas, atraído por las retransmisiones televisivas que han generado ídolos a los que desean parecerse. Hemos disfrutado de todos y cada uno de los partidos, porque los pelotaris lo dan todo en la cancha y con mucha pasión».

Imaz apuntaba satisfecho que «este año todas las finales A cuentan con parejas de la escuela de Goierri K.E., lo que para nosotros le imprime un aliciente especial al festival que va a tener lugar este sábado».

Festival que atraerá a las gradas del Ederrena a padres y madres, así como a un buen número de aficionados, que disfrutarán de la velada deportiva en la que además se procederá a rifar un lote de productos.

En fin, una edición que ha cubierto un recorrido con muchas horas de dedicación gracias al voluntariado y familiares que rodean la escuela de Goierri K.E. , que seguro tendrán premio con unas finales de las que hacen afición.

Cartelera de partidos

Las finales comenzarán a las 10.00 horas. Con entrada libre y estos serán los protagonistas de los encuentros: Prebenjamin B, J. Sainz y A. Zaldua vs. U. Larrañaga y A. Garmendia; benjamin B, O. Aramendi y L. Larrayoz vs. A. Peñagarikano y D. Zabaleta; alevin B, M. Arrizabalaga y O. Alzelai vs. B. Perez e I. Gomez; prebenjamin A, B. Jauregi e I. Garmendia vs. O. Idiakez y A. Ibañez; benjamin A, O. Leunda y L. Etxaniz vs. A. Plazaola y M. Elortza; alevín A, A. Sanz y O. Ibarluzea vs. U. Babarro y O. Urkiola; infantiles, O. Plazaola y J. Izagirre vs. B. Leunda y J. Armaolea; cadetes, dentro del cuatro y medio Izagirre vs. Ibarluzea.