CONCENTRACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 'LA MANADA'

Tras conocerse el veredicto de la sentencia del caso de 'La Manada', la reacción popular no se hizo esperar. Decenas de vecinos se concentraron por la tarde en la plaza Areizagaga y Kalebarren donde se dio lectura a un manifiesto en el que se destacó que pese a la decisión judicial no lo ha reconocido, ellos sí creen a la víctima. «Los juzgados en muchos casos no están para defender la libertad de las mujeres, nuestros cuerpos y libertad sexual y si en cambio para defender un orden patriarcal y misógino... No es un problema aislado de las mujeres, éste es un problema político, por ello las soluciones se deberán trabajar desde diferentes ámbitos: las escuelas, los hogares...».