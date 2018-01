Los ciclistas locales se baten en el ciclo cross Dureza. Haritz Chico totalmente embarrado con la bici al hombro en Ormaiztegi. Un buen número de ciclistas, tras las pruebas de Ormaiztegi, acuden este fin de semana a Urtatza en Legazpi FCO. JAVIER AGUADO GOÑI URRETXU. Jueves, 11 enero 2018, 00:07

El pasado domingo, día 7, se celebró en Ormaiztegi la prueba de ciclo cross donde tomaron parte los corredores del Goierri. El ciclo cross siempre ha sido una disciplina deportiva para personas de una pasta especial, sobre todo cuando la climatología adversa termina por complicar el firme. En Ormaiztegi el circuito se puede calificar de duro debido al barro y la nieve acumulada, convirtiendo la entrada en meta en una exigencia muy alta, reservada solo para aquellos que demostraron estar no solo físicamente bien, también el aspecto mental les puso a prueba.

Por lo que respecta a nuestros representantes hay que destacar en categoría de cadetes de Goierri Team Zatika a Ander Ormazabal en el puesto 15 y a Jokin Mendia en el puesto 21. En categoria júnior, Haritz Chico hizo entró en el puesto 8º, Xabier Isasa fue 16º, Aner Arozena 20º y Enaitz Laiglesia no logró terminar la prueba. En cuanto a los sénior y sub 23, Jon Tena fue 15º. Egoitz Mendia, por su parte, no pudo llegar a línea de meta mermado por la dureza el recorrido.

Los aficionados al ciclo cross podrán seguir a nuestros representantes este fin de semana, puesto que la siguiente prueba será el Campeonato de España y se disputará en el campo de tiro de Urtatza, en la vecina localidad de Legazpi.

Este viernes, a partir de las 16.00 horas, correrán todas las categorías: relevo por equipos por federaciones autonómicas (1 cadete, 1 júnior 1 femenina, 1 sub 23, 1 élite y 1 master).

El sábado 13, a las 9.30 de la mañana, Master 50 y 60 masculino; a las 10.45, Master 40 masculino; a las 12.00, Cadete masculino; a las 14.30 horas, Master 30 masculino; a las 15.45 horas, Sub 23 maculino.

Finalmente, el domingo 14, a las 9.30 horas, Cadete femenino; 10.30 horas, Júnior masculino; 11.45 horas, Sub 23 (júnior), élite y Master femenino; a las 13.15 horas, Élite masculino.