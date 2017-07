Carlos Mediavilla: «Fotografío todos los encierros, el estómago aún se me mueve de emoción» Carlos Mediavilla. El fotógrafo urretxuarra ante el cartel ganador en San Fermín 2015. / AGUADO Expone en la sala Juan de Lizarazu 'Momentikos', una Apretada selección de momentos captados a lo largo de once años acudiendo a la fiesta de San Fermín FCO. JAVIER AGUADO GOÑI Urretxu. Miércoles, 5 julio 2017, 07:43

Carlos Mediavilla Arandigoyen (Pamplona, 1957), vecino de Urretxu, expone en la Sala Juan de Lizarazu una selección de fotografías centradas en los Sanfermines, que están a punto de dar comienzo. La muestra la ha titulado 'Momentikos'.

Su particular maestría con la imagen no ha pasado desapercibida durante todos los años que lleva cámara en mano. Vivió la época del blanco y negro y del color a papel, el paso de las cámaras analógicas a las digitales (no sin serias dudas sobre los resultados de calidad). En su periplo han destacado su calidad, visión y composición, así como el método para traspasar la imagen y darle sentimiento.Presente en casi todos los certámenes locales y comarcales, siempre ha estado en la plancha de los reconocimientos y premios, que forman una lista interminable.

Hoy, a las 7 de la tarde, la sala Juan de Lizarazu abrirá sus puertas para inaugura esta muesta, que no es sino una mínima expresión de lo que Carlos Mediavilla atesora en sus archivos, pero que da una idea clara del talento con que se maneja. Esta vez es en los Sanfrmines pero, cada vez que coge la cámara, muestra su arte en cada uno de los temas que aborda, siempre con verdadera pasión. Estará abierta hasta el día 23 de julio.

-¿Que hay detras de la muestra 'Momentikos'?

-Una selección de momentos detenidos en la retina de la cámara. Me gusta el encierro y no me gustan las corridas de toros.

-¿Cómo se animó a retratar los Sanfermines?

-Es una manera de sentir la fiesta a título muy personal, cosa que de pequeño no pude hacer cuando me llevaban a verla mis padres. Ellos me la enseñaron y creo que me viene de entonces. A mí, el estómago aún se me mueve de emoción, acudo a fotografiar los encierros cada día y después de almorzar regreso a Abarzuza hasta el día siguiente.

-¿Cuándo comenzó?

-Con la máquina digital, hace 11 años, aquello es tan grande y tan diverso que me dejé llevar por la fiesta, que es un escenario continuo.

-Pero a usted le gusta relatar, ¿no?

-A las cinco de la madrugada me levanto para coger sitio y busco momentos muy fugaces, carreras, gestos, miradas, situaciones, cada foto es irrepetible, no regresa y si no la has tomado olvídate.

-¿Hay algún 'Momentiko' que recuerde especialmente?

-Un buen susto. Un toro me vino de frente y me tiró al suelo con cámara y todo. Lo pasé mal y eso que entre él y yo había un poste. Me dejó el cuerpo correoso y esa foto no la pude sacar.

-¿Que tipo de material emplea?

-Normalmente dos cuerpos, un angular y un tele con cámaras reflex y rápidas. Ahí no hay tiempo para nada. Hay que ser muy rápido.

-Ya es veterano. ¿Cómo hace para estar en primera línea?

-Ganando varios concursos en Pamplona. Eso te abre muchas puertas y te mete en listas para poder acudir a ciertos lugares privilegiados. En la expo colgamos una foto que ganó el concurso Internacional de Fiestas de San Fermín 2015, que obtuvo el primer premio y durante 2016 permaneció todo el año colgado en la plaza del Castillo. También han ayudado premios como Periodistas de Navarra (2 años); Premio del Casino...

-¿Ya tiene todos los permisos para este año?

-Los permisos concretos sí, pero también hay que buscarse la vida, y eso pasa por pagar. Al principio, y hoy también, alquilas balcones si es necesario o terrazas y lugares estratégicos, también manda mucho el ingenio...

-Sabemos que su tarjeta es muy visualizada cada día.

-Los que estamos en determinados puestos con permisos entregamos nuestra tarjeta de cada día a Sanfermin.com, quien elige el lugar donde has estado, lo cita y publica las fotos que mas les gusta.

-¿Cuántas imágenes ha tomado en estos 11 años?

-Muchas, pero después de una severa selección las clasifico por años. días y temas y, después de la criba final, guardo con mucho aprecio alrededor de unas 2.000. Piensa que solo el día del chupinazo pueden salir tranquilamente 500, aunque luego selecciono un ramillete de doce o quince.

-Entre esto que vamos a ver desde hoy y lo siguiente, ¿qué retos se ha marcado?

-Acabo de hacer 'Boreales', en un viaje por Noruega y he vuelto muy satisfecho pues tengo la sensación de haber estado en el lugar adecuado en el momento preciso.