'Busti Zaitez' por la esclerosis múltiple

Los próximos días 7 y 8 de julio, sábado y domingo, se celebrará la campaña 'Busti zaitez - Mójate' por la esclerosis múltiple en Urretxu. Esta campaña de sensibilización social y captación de fondos se organiza en otros 15 puntos del territorio guipuzcoano.

Los objetivos de estas jornadas solidarias, organizadas por la Fundación Esclerosis Múltiple en colaboración con Ademgi (Asociación de Esclerosis Múltiple de Gipuzkoa), son sensibilizar e informar a la sociedad sobre la problemática que presenta esta enfermedad neurológica, además de obtener ingresos destinados a financiar los servicios de rehabilitación, que Ademgi ofrece a las personas afectadas en el nuevo Centro de esclerosis múltiple y otras enfermedades neurológicas, inaugurado en mayo de 2007.

'Busti zaitez - Mójate' es la campaña más importante sobre la esclerosis múltiple en Euskadi, por lo que, cada año, participan miles de personas. Quienes quieran colaborar a combatir esta enfermedad y participar en la campaña, sólo tienen que acudir los días 7 y 8 de julio por la mañana a la piscina municipal de Urretxu y, ahí, nadar o mojarse.

Al término de la jornada se sumarán los metros nadados en un acto simbólico de apoyo a las personas que padecen esta incurable enfermedad, jóvenes en su mayoría.

También se podrá colaborar en el mercado de Zumarraga y en los puntos que se instalarán en las calles este fin de semana, gracias a la colaboración de voluntarios y voluntarias del hogar del jubilado Aterpe, a partir de las 09.00h. Dos de los puntos principales donde se les podrá encontrar serán la plaza Areizaga Kalebarren y el cruce del Isabel.

Para llevar a cabo la campaña en Urretxu se cuenta con la colaboración del hogar del jubilado Aterpe y de socios y voluntarios que estarán presentes tanto en la piscina como en el mercado y las zonas de calle de mayor concurrrencia. Lo harán con un stand informativo, en el que harán entrega de los diplomas acreditativos a todas aquellas personas que se mojen por la causa. Además, se podrá adquirir material de merchandising de 'Busti zaitez - Mójate' diseñado por Mikel Urmeneta.

Enfermedad neurológica

La esclerosis múltiple (EM) es una enfermedad del sistema nervioso central que consiste en la inflamación espontánea del cerebro y la médula. Como consecuencia de esto, se produce una pérdida de nervios y mielina (grasa que rodea a los nervios), lo que provoca la proliferación de cicatrices por el sistema nervioso. La manifestación más habitual de la esclerosis múltiple son los brotes, que pueden dejar secuelas, o no, y que se repiten a lo largo del tiempo. Es la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos jóvenes y la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes, por detrás de los accidentes de tráfico.

Es una enfermedad crónica, que puede dar lugar a secuelas que limitan la calidad de vida, por lo que tiene un gran impacto social. De todas formas, hay que tener en cuentra tres negativas: no es una enfermedad contagiosa, no es hereditaria y no es mortal. En Gipuzkoa los datos muestran que, al menos, 700 personas padecen esclerosis múltiple. En Euskadi son 2.200, en España son 47.000 y en Europa 700.000. Si se diagnostica a nivel estatal, sería un caso cada 5 horas.

Muchas personas se han mojado ya, por una iniciativa que este año cumple 20. Hace dos décadas que los ciudadanos se pusieran en marcha, y hoy podemos decir que en los centros que se han abierto, se ofrece seguimiento y orientación, además de tratamientos rehabilitadores que tienen como objetivo mantener y mejorar aquellas funciones que han quedado afectadas. En base a los síntomas que se presentan pueden intervenir en el tratamiento diferentes profesionales.

La Fundación Esclerosis Múlitple, a través de los centros de rehabilitación, ofrece una serie de servicios que procuran elevar la calidad de vida de pacientes. Entre ellos: información y publicaciones, psicología, neuropsicología, consulta de sexología, fisioterapia, hidroterapia, hipoterapia, rehabilitación virtual, logopedia, terapia ocupacional, yoga, tai chi, asistencia social, orientación laboral, ocio y actividades culturales y servicios de rehabilitación a domicilio.

Si desea conocer más sobre esta labor puede contactar con Ademgi en el teléfono 943 245 600.