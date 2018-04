El avance del Plan General de Ordenación Urbana, a exposición pública

El pleno del Ayuntamiento de Urretxu, en sesión celebrada el jueves, aprobó por unanimidad someter el Avance del Plan General de Ordenación Urbana, redactado por los arquitectos Santiago Peñalba y Manu Arruabarrena y por el letrado Mikel Iriondo, a información pública durante el plazo de dos meses. Con dicho paso, el Ayuntamiento de Urretxu acordó dar inicio formal a la revisión del texto refundido de las normas subsidiarias y su conversión en Plan General de Ordenación Urbana, validando con ello el trabajo previamente realizado por los partidos representados en el Ayuntamiento entre 2016 y 2017.

Del mismo modo, el Ayuntamiento acordó remitir el documento de avance para su conocimiento a los municipios colindantes de Antzuola, Legazpi y Zumarraga, así como la remisión del documento de Inicio para la Evaluación Ambiental Estratégica, junto con el Avance, al órgano ambiental competente, es decir, a la Diputación Foral de Gipuzkoa.

El concejal de Urbanismo, Igor Zubillaga, fue el encargado de exponer los pasos seguidos por los redactores del documento de Avance y el Ayuntamiento, hasta que dicho documento pudo ser sometido a la aprobación del Pleno para ser expuesto a información pública.

Tras lo cual, procedió a exponer el contenido del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, no sin antes manifestar que en dicho documento se desarrollan las ideas sobre la visión general del municipio, tratándose de obtener una imagen genérica -pero definitiva- de lo que el Plan General deberá concretar.

Alternativas de ordenación

Por lo expuesto por Zubillaga, el documento de Avance del PGOU propone diversas alternativas de ordenación que se concretan en las posibles acciones a considerar.

La protección y puesta en valor del medio rural: nueva delimitación del Parque de Santa Bárbara, nuevo trazado ciclista, itinerarios peatonales del monte Irimo, etc.

La no ampliación del área urbana, evitando la artificialización de nuevos suelos no ocupados en la actualidad: Irimo, Gainzabal, Gainzuri-Convento Monjas, Ipeñarrieta-Casa Camineros, etc.

La reordenación de la movilidad urbana, favoreciendo el modo peatonal: donde se prevén alternativas para la implantación de ascensores públicos (Kalerrota-Labeaga; Labeaga-Convento Monjas). La reordenación de los accesos viarios rodados al área urbana (enlace sur - Aparicio). La rehabilitación del patrimonio edificado.

La reordenación del medio urbano residencial planteando nuevos desarrollos residenciales, terciarios y dotacionales o consolidando otros ya previstos: Gurutze auzoa, Altamira-Santa Barbara, Elgea, Gainzabal, Rodriguez, Urzelai y Convento Monjas, etc.

La reordenación del medio urbano destinado a actividades económicas, planteando desarrollos de nuevas actividades industriales en Irimo, Kaminpe, etc. Y consolidando otros suelos en uso. La protección del patrimonio que se incluya en el Catálogo.

Abierto y no excluyente

Zubillaga, siguiendo en su exposición, quiso trasladar que las propuestas que se contienen en el Avance tienen un carácter abierto y no excluyente, pudiendo completarse y reajustarse a lo largo del proceso de redacción y tramitación del PGOU. Manifestando que las alternativas contempladas en el Avance permitirían dotar al municipio de un sistema de espacios libres con cerca de 50.000 m², con rango de sistema general, además de los sistemas locales. Nuevas parcelas para equipamientos: Caserío Altamira como parcela dotacional. La Casa Camineros se consolidaría para usos dotacionales; una oferta de nuevas viviendas que rondaría las 400; oferta de suelo para la implantación de actividades económicas de algo más de 35.000 m²/t: Ámbitos de Irimo, Kaminpe y Gerra; un territorio rural que representa el 90% de la superficie del municipio.

Proceso de participación

En lo concerniente al proceso de participación ciudadana en la tramitación del Avance del Plan General de Ordenación Urbana, el edil manifestó que, tal y como recoge el Programa de Participación aprobado, está previsto que durante el periodo de información pública de dos meses se lleven a cabo charlas en las que se exponga el contenido del Avance para que el conjunto de la ciudadanía pueda tener conocimiento del futuro Plan General, mencionando el concejal que la primera de ellas podría celebrarse en la segunda quincena de mayo.

Para finalizar, Zubillagatambién comentó que los interesados, dentro del periodo de información pública que se ha abierto para explicar el Avance del PGOU, podrán presentar las sugerencias que estimen pertinentes y que serán contestadas por el equipo redactor.