Jesús Mari Alberdi Sasieta (Traductor de euskera en el Ayuntamiento): «No es lo mismo traducir de un papel que hacerlo sobre la marcha»

Jesús Mª Alberdi Sasieta ha cumplido en abril 34 años ejerciendo funciones de traductor en el Ayuntamiento de Urretxu. Tras la llegada de la democracia, el ayuntamiento requirió ir normalizando la presencia del euskera en el plano institucional, tanto en el plano interno, como en el de su relación con el exterior, con otras instituciones, colectivos y particulares. Desde entonces ha realizado la labor de traductor, siendo actualmente esa su labor e incluyendo desde 2007 la de traducción simultánea en los plenos de la corporación municipal.

-¿Cuál fue su primer cometido?

-Básicamente de tipo administrativo, arrancando en la normalización del euskera en la administración pública local. Lo alternamos compartiendo labores en el Juzgado de Paz y en comunicación externa, aprovechando algunas subvenciones. Luego tomó más importancia debido a los perfiles lingüísticos y la presencia del euskera dentro y fuera del Ayuntamiento.

-¿Y hoy en día?

-Seguimos haciendo traducciones escritas de los documentos, actas de la Comisión de Gobierno, Plenos, notificaciones y traducciones de todo tipo

-¿Llegó la traducción simultánea?

-Así es, en la legislatura 2007/11. Me encomendaron el trabajo de realizar la traducción simultánea y/o interpretación en las sesiones del Pleno. Había que traducir al castellano las intervenciones que se producen en euskera, dado que había concejales que lo necesitaban.

-¿En qué condiciones?

-Fue necesario hacer una instalación y acondicionar la sala anexa del fondo de la Sala Capitular, para que hubiese contacto visual mío con la mesa de los que intervienen. La primera vez vino una persona de una empresa de fuera. Fue tras el pleno de constitución de la corporación dado que el sistema aun no era operativo. Llegó con una maleta y los cascos receptores. Luego esa persona fue la que nos dio un cursillo y empezamos en el pleno de octubre de ese año.

-¿Qué preparación tuviste?

-Yo no me veía en esa tesitura, pues no es lo mismo traducir de un papel que hacerlo sobre la marcha de viva voz y solicité formación y enlaces, participando en un cursillo organizado por la Asociación de itzultzailes e intérpretes y así empecé. Practicaba por mi cuenta escuchando la radio y traduciendo mentalmente lo que decía. Lo difícil eran los informativos porque marcan un ritmo frenético.

-¿Cómo salió aquel primer día?

-Tengo buen recuerdo pues salió mejor de lo que esperaba. Fue peor el segundo pleno en noviembre, porque se trataba de números y en uno de los puntos casi me da un ataque, Con números y cifras es mucho más difícil mantener una coherencia.

-¿Te hiciste pronto?

-En general estimo que sí. Le cogí el punto y todo ha ido muy bien hasta ahora, siempre que previamente me proporcionen la esencia de lo que se va a tratar.

-¿Esa es la clave?

-Es decisivo haber recogido la documentación de los temas que se van a tratar en el Pleno. En el cursillo nos insistían en que supiéramos de antemano de que se va a tratar. Por eso pido a los portavoces y a quienes vayan a intervenir, lo que van a decir, en la medida de lo posible.

-¿Ha habido momentos difíciles?

-Si el que interviene está leyendo un texto del que no tienes información previa, tienes que poner al ciento por ciento todos tus sentidos. Tengo menos problema cuando surge un debate, porque quien se expresa lo hace de manera coloquial y la velocidad con que se vierten los conceptos es más lento y da tiempo de reflexión, análisis y traducción.

-¿Y algún momento crítico?

-Pocos, básicamente cuando el Salón de Plenos ha estado abarrotado, la tensión subida por las nubes y entonces te ves allí sentado, encima de un polvorín y confías en que todo salga bien, eso es muy estresante.

-¿Interpretación, traducción?

-Cuánto hay de traducción y cuánto de interpretación, a parte de las 3 horas que me lleva preparar un pleno, es importante saber aplicar el estilo y el tono del ponente para no desvirtuar el sentido de la traducción. Hace unos días estuvimos en unas jornadas de técnicos de euskera y yo estaba de oyente. Enseguida noté un acusado grado de nerviosismo en la voz de quien traducía, es lo que también te da conocer el oficio, captas matices que a otro se le escaparían.

-¿Te piden colaboraciones?

-Siempre colaboro con quien me hace algún tipo de consulta, con temas diversos, culturales, deportivos, empresariales, etc. Una vez un vecino me pidió traducir del euskera una entrevista que se publicó en Tolosa de una entrevista a la viuda de J. M. Iparragirre.