Visita a San Martín de Tours este sábado

Dentro del ámbito Tierra Ignaciana, se invita a conocer los 'Tesoros escondidos' de Urola Garaia, «éstos brindan al visitante la oportunidad de conocer, observar e interpretar recursos históricos, artísticos y culturales fuertemente ligados a nuestro territorio y que habitualmente no son susceptibles de ser visitados, bien porque no se encuentran abiertos al público, bien porque no hay recursos humanos o materiales que los puedan enseñar.

Se ha creado un programa de visitas guiadas seleccionados y diversos entre sí: capillas, ferrerías, caserios, iglesias, conjuntos históricos,molinos, etcétera», explican los organizadoers. Las visitas empiezan a tener ya una trayectoria y se llevan a cabo en sábados y domingos.

Dos son las que en la nueva propuesta presentada por la agencia comarcal de Turismo van a tener lugar de aquí al verano por lo que respecta a Urretxu. La Iglesia parroquial de San Martín de Tours y el Camino Real.

Las visitas guidas se realizarán solo con reserva previa. El precio es de 3 euros cada visita. Las reservas se podrán realizar hasta las 12.00 horas del viernes anterior a la visita. Información y reservas en: info@tierraignaciana.com o llamando al teléfono 943.73.04.28 (Urola Garaia).

Existe además una oferta especial de este mismo programa a la carta. El visitante puede elegir la fecha y la hora de la visita aunque para que sea posible ha de haber almenos 15 personas.

Visita este sábado

El caso es que este sábado tendrá lugar la primera de las citas a que hacíamos mención. La visita al templo de San Martín de Tours, donde se resguardan un buen número de elementos que dan cuenta de una dilatada historia en la localidad y en el pasado de la comarca. El precio de la visita es de 3 euros. Jubilados y menores de 12 años gratis. La visita se realizará a las 12.00 y el punto de encuentro será en la plaza Iparragirre. Teléfono: 943.73.04.28 (Urola Garaia)

La iglesia de San Martín de Tours es una joya arquitectónica, la más representativa dentro de las iglesias vascas de madera del siglo XVI y XVII. Es cuando el viejo arte europeo de construir edificios de madera alcanzó singular calidad artística. Las estructuras son de madera de roble de estilo gótico y renacentista e imitan modelos de los grandes templos castellanos de piedra y de los Países Bajos.

De origen medieval, su peculiar fisonomía la adquiere en el siglo XVI. La construcción de la actual torre tiene lugar en el siglo XVIII, entre 1720 y 1726 por Lázaro de Lenizera; el derribo del ábside en el lado de la actual calle Iparragirre se derriba en l861, para dejar paso a la carretera que venla de Azkoitia. Las portadas son góticas, del siglo XV, las bóvedas fueron realizadas por Juan de Veisagasti en el año de 1570, según trazas del escultor urretxuarra Juan de Lizarazu y el retablo central contiene la imagen de Cristo Crucificado del siglo XVI, San Juan y la Virgen realizadas en el año 1600 por el escultor urretxuara Domingo de Mendiaraz.