Bingen Gomez (Dj Sbans de hip hop y componente de Agresión Verbal): «En el hip hop estatal ya no se ve esa elaboración meditada y de calidad»

Aquel parto cultural que hace mas de cuatro décadas se originó en el Bronx de Nueva York, a partir de sonido rap, break dance y graffiti, arrancó el día que un dj cogió un micro y le puso ritmo y letra a la música rap.

Nuestra comarca no ha estado ajena a estos movimientos y el hip hop cuenta con muchos seguidores. No solo como espectadores, sino como actores, dando conciertos y grabando actuaciones y discos.

El hip hop vuelve a ser noticia en la comarca, pues se ha gestado un nuevo trabajo que verá la luz en distintos formatos en las próximas semanas.

Nos acercamos a Bingen Gómez (DJ Sbans) para conocer los detalles de la valoración de este nuevo trabajo, 'A Fuego Lento'. Le precede más de una década de trayectoria con su grupo Agresión Verbal, que ya publicaron 'Terapia Fria' (2013) y 'Revolución del Estilo' (2015). En solitario, Dj Sbans publicó' Sendero al olvido' (2014).

De Agresión Verbal podemos decir que es un grupo de hip hop hardcore de la comarca, formado por Ziso, Mad Shayam y DJ Sbans. Creado en 2005, en 2012 comienzan a dar conciertos a nivel territorial, y actualmente son conocidos y reclamados a nivel de Euskadi y en ciudades como Barcelona, Zamora, Salamanca, habiendo compartido escenario con artistas nacionales de la talla de Sho Hai, Foyone, Putolargo, Victor Rutty, M Padron, Garolo o Arce.

-¿Cómo fue la decisión?

-Tras sacar el último disco de Agresión Verbal me planteé editar otro disco en solitario, que ya está en la rampa de salida. Se titula 'A fuego lento'. Hemos querido enviar a la sociedad el mensaje de lo importante que es hacer bien las cosas, sin atajos, gestándolas con calma y con el tiempo necesario, con los medios adecuados, con condimentos sanos elaborados en la comarca. Vamos, a fuego lento.

-¿Por qué ese título?

-Ahora mismo, dentro del hip hop a nivel estatal ya no se ve esa elaboración meditada, incisiva, de mucho contenido y calidad. Mas bien se están haciendo las cosas de forma apresurada, superflua, buscando regalar el oído de la gente con ritmos y temáticas muy complacientes, efectistas que buscan el éxito fácil y rápido.

-¿Se pierde la esencia?

-Sí, ahora parece como si solo hubiese un cantante, cuando detrás hay un dj. Sin olvidar a los otros dos elementos que forman el hip hop: el graffiti y el break dance.

-¿Ha sido difícil?

-Comencé en 2016 y prácticamente me ha llevado un año y medio. Yo soy el dj y este disco nunca hubiera sido posible sin la suma de colaboraciones, productores, técnicos de sonido y grabación, etc.

-¿Ha habido mucha colaboración?

-Los cito y así tendréis una idea amplia: Agresión Verbal, Carhe y Y.Kartal de Zumarraga; XIII de Móstoles; The Outsider (New York/Madrid); Kulto Kultibo de Irún; Mayesty Leidy, Isackese y Seok de Barcelona, además de los DJ Can / Est / Beniz/ Jhomp/ Seta y Terry Terro a la guitarra.

-¿Qué formato tiene?

-Es un disco con 10 temas. Ha sido mezclado y masterizado en el estudio Redmoon Tactics de Agresión Verval. Dos de las instrumentales han sido producidas por mi, el resto son de productores estatales como Hueco Prods, M Padron, Beaupupbeats, etc. He presentado dos clips promocionales como adelanto en el canal de youtube de Agresión Verbal. El primero en noviembre de 2016, grabado por Alex Begiuhinak de Bergara, y el segundo en abril de este año, grabado por BeatUpBeats de Móstoles.

-¿Hay influencias?

-Escuchando los grupos de hace quince años y a los actuales, siempre que mantengan la esencia del hip hop auténtico.

-¿Cuándo sale?

-Pienso que a primeros de junio saldrá el disco a la venta en formato físico y se podrá adquirir en toda la comarca y vía internet, a través de plataformas musicales y redes sociales. Lo que si quisiera es agradecer a todos los que de una u otra manera han apoyado este trabajo, entre los que está el Ayuntamiento de Zumarraga y, cómo no, todos cuantos nos siguen y apoyan tanto a DJ Sban como a Agresión Verbal.