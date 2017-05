Relevo del Ezkurra tras 45 años con Mari al frente

Se llama María Milagros Mendoza y acaba de jubilarse recientemente. Mejor si les explico que se trata de Mari la del Ezkurra. ¿Así vamos mejor no? Seguro que ahora se han situado enseguida, porque esta mujer lleva toda la vida ligada al trabajo de la pastelería y en la cafetería, trabajos de los que ahora, por muy imposible que les parezca, se acaba de jubilar dejándolo en manos de su hija Idoia. Mari, como ella explicaba esta semana, ha estado de piche durante 45 años y aunque esté mal decirlo , siempre ha disfrutado con el trabajo. Según a irma «mi marido, Gregorio Barbarin estuvo en París aprendiendo el oficio de pastelero. Ahí me ves a mi de Dicastillo a Paris unos tres años y medio y al acabar, se dio la circunstancia de que mi cuñado Emilio traspasaba el local en Urretxu y lo cogimos nosotros un día 4 de octubre de 1974. Abrimos cafetería bar y pastelería y desde entonces no he venido a trabajar a disgusto ningún día».

Mari recuerda que en aquellos años se vivía básicamente del poteo, las tardes del café y las copas y las noches de fiesta. Duró una década y media y empezó a bajar. A eso se sumaron las medidas que no permitían fumar en un establecimiento donde había pastelería... «fuimos los primeros en no dejar fumar lo que supuso un impacto inicial muy fuerte. Nos quedamos bastante solos, aunque con el tiempo también eso fue cambiando y estoy muy agradecida a mucha clientela que fue comprensiva con la medida en aquellos momentos y a la que después ha seguido viniendo seguros de que sin tabaco estamos mejor».

«Hace diez años los comportamientos del público empezaron a cambiar mucho en la zona y decidimos cerrar por las noches porque la zona había bajado muchísimo» cuetna Mari. «En la actualidad abrimos de 8.00 a 13.00 h. y de 3.30 a 9.00 h. Y siguiendo con las propuestas que hemos lanzado a lo largo de cuatro décadas, ahora triunfan los cafés con sorpresa de los miércoles, al hilo del pintxo pote, pero nosotros con café... Lo curioso es que a la vez que la clientela disfruta de un pastelito gratis, eso nos ha permitido mostrarle a modo de degustación, la amplia oferta de pastelería que tenemos cada día elaboramos os hasta 17 clases de pasteles».

Claves del éxito

Mari podría haberse instalado en cualquier parte, porque la clave del éxito es su forma de estar tras la barra, «mucha psicología, gran visión comercial y una capacidad e trabajo inagotable...». No tiene más que palabras de gratitud para cuantas personas ha pasado por su establecimiento, «algunas de las cuales aún vienen por fiestas para que les pongamos para bailar La Rafaella... Los recuerdos son tantos...» En Noche Vieja se celebraban las 'Bengaladas' que «consistían en encender una cada hora, se apagaban las luces y se ponía una canción, en carnavales el disfraz era total incluido el establecimiento, en fiestas la marcha estaba garantizada, los fines de semana y entre semana, la senda tenía parada obligada en el Ezkurra», porque allí estaba La Mari... Los de más edad recordarán mil y una noches de baile, de bromas y buen humor, las campañas de aquellos estupendos vermuts... «recuerdo que un día como cada mañana, yo llevaba a los empleados de la Kutxa que estaban donde ahora está la óptica, un bocadillo de chorizo de Arroniz (nada menos). Regresé al bar y en segundos pasaron por delante tres individuos encapuchados a todo correr y uno de ellos se golpeó contra un poste. Fue salir yo de la Kutxa y entrar los atracadores que les pusieron a todos tumbados en el suelo dándoles un susto de muerte. El caso es que cerraron la sucursal y se vinieron a tomar manzanilla a mi local para suavizar el susto que acababan de recibir».

Punto y seguido

Tiene 70 años muy bien llevados está guapa y con ganas de disfrutar de la vida. «Ahora no pienso más que en viajar, pero claro que tira venir a la cafetería, me está costando mucho desconectar porque mi vida ha estado detrás de esta barra en la que he hecho muchos amigos, tengo muchas vivencias y encima la gente deja de pararme en la calle. Pero lo tengo claro... A viajar mucho con mi marido, que no se lo cree...».

Mari finalmente ha logrado traspasar los bártulos a su hija Idoia. Con ella arranca una nueva etapa. La elaboración pastelera, el obrador queda en manos de Juan al que le han proporcionado las recetas y coordinado los ritmos de producción. Eso permitirá a Idoia liberarse y centrarse solo en la cafetería y la venta de pastelería... «Antes empezaba a las 4 de la madrugada y acababa a las nueve de la noche y ahora es de 7.30 a 13.00 horas. Es un cambio que necesitaba». Sabe que queda en buenas manos y sobre todo que la clientela fiel que ha tenido no se queda tirada, que va a seguir siendo atendida. «Hemos tenido mucha suerte al poder diversificar la pastelería y la cafetería que a los efectos seguirán dando el mismo servicio» dice.

Mari quiere enviar a todos los que «durante 45 años han formado parte de su trabajo, es decir clientes, proveedores, amistades, un agradecimiento muy grande. Estoy feliz, me he sentido muy querida, gracias».