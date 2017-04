Natalia Mora y Bárbara Rivas pasaron por el Insti para contarlo

El instituto Joxe Mari Iparragirre continúa con su periplo conmemorativo de los 50 años en una comarca que no es indiferente a la labor desarrollada durante este tiempo. Siguiendo en la esencia, en el espíritu que se marcaron desde el centro, consistente en que los exalumnos fueran los protagonistas de las conferencias, charlas y exposiciones, ayer por la mañana, dos jóvenes, una de Urretxu y la otra de Zumarraga, dedicaron un par de horas al alumnado para contar sus experiencias, tras las cuales salieron velados consejos.

Las ponentes fueron Bárbara Rivas y Natalia Mora Gil. Ambas hace una década que no habían vuelto al centro donde cursaron sus estudios de Bachillerato y en este tiempo se han dado cuenta de que han pasado muchas cosas...

Por lo que respecta a Bárbara Rivas, desde muy pequeña le gustó la danza y la música, y con sólo 4 años empezó a hacer gimnasia rítmica, deporte que practicó hasta los 20. Al mismo tiempo se formó en varios estilos de danza como el jazz, la danza contemporánea y clásica. Empezó a descubrir el mundo de la interpretación trabajando en varias series de ETB, como 'Goenkale', 'Vaya Semanita', 'Euskolegas' y protagonizando la Tv-movie 'Goazen'. Fue entonces cuando decidió ir a Madrid a formarse en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, donde se graduó en Interpretación Gestual. En 2012 se trasladó a Londres a estudiar un año en la escuela Rose Bruford College y desde entonces formó parte de la compañía británica de teatro físico y performance Nonsuch Theatre.

Tras viajar a Suiza para continuar con su formación, volvió a España para emprender nuevos proyectos en Madrid y el País Vasco.

Natalia Mora Gil estudió Bachillerato Artístico en Beasain así como en la Escuela Bellas Artes de la UPV. Después de completar los estudios en la universidad, se fue a San Sebastián para estudiar Moda y Patrón. Por último, en Madrid, ya segura de que quería trabajar en el mundo de la moda hizo un máster sobre estilismo. Desde entonces su trabajo ha estado muy relacionado con las compañías de teatro, las productoras de cine, la televisión... Todos ellos necesitan vestuario para las representaciones, para las escenas, para los presentadores... «La ropa es una herramienta esencial y el primer golpe de vista es decisivo».

En la pelea de la vida

Sentadas ante los escolares del momento presente, invitadas a explicar su experiencia, por cierto ejemplar y destacada en el mundo del Arte con mayúsculas, acercaron su trayectoria a quienes como ellas hace más de una década se encontraban en la encrucijada de por dónde tirar.

Tras el evento nos regalaron unos minutos que enfocamos a conocer sus sensaciones subidas ahí arriba en la tarima, diez años después.

Bárbara es la primera en responder. «Nada más entrar lo hemos hablado Natalia y yo... hacía muchos años que no habíamos entrado. Terniné con 18, 19 años (hace de eso 10, 11 años que no subía) y apenas ha cambiado algo, está todo casi igual, las mismas caras. Y sin embargo nos damos cuenta de que en este tiempo sí tenemos un camino recorrido lleno de proyectos y actividades....».

Tras dudar un instante Bárbara explica que «de aquí no tengo recuerdos muy buenos, me gustaría que no fuese así pero empecé a disfrutar cuando salí y empecé a gozar con lo que quería hacer. Me costó saber lo que quería hacer y me produce un poco de pena porque me hubiera gustado saberlo un poco antes. Siempre me viene a la cabeza ¿por qué alguien no me ayudo a tener mas información de lo que podía hacer? ¡No solo ser una buena estudiante, porque yo no lo era y sufrí, esa es mi realidad!».

Bárbara necesitaba decirles a estos chicos y chicas que «cada persona necesita su ritmo, tiene su 'tempo', su tiempo necesario para decidir qué hacer. Sin embargo en esta sociedad cuando alcanzas una edad parece que tienes que saber qué hacer y en otros países si no lo tienes claro, la gente se toma una año o más y se dedica a viajar, a conocer su entorno o el de otros lugares y eso, la escuela de la vida, es el mejor aprendizaje, sea fregando platos, viajando, o como sea. Veo a la gente que ha viajado y se ha movido un poco y reconozco que eso les ayuda a abrir la mente y te cambia totalmente».

Natalia tras afirmar que se veía reflejada en esas palabras, también dejó claro que se veía reflejada en todo lo que vio ayer en el Insti, en los grupitos formados como entonces, los chicos con los chicos, las chicas con las chicas, los malotes detrás; ya sabes a quién le interesa porque se ha sentado delante, que son los que se han quedado luego a preguntar...». «Sigue igual y es una pena porque parece que la enseñanza está estancada en un ciclo que no cambia. Lo ves en los comentarios que oyes; estábamos haciendo una reivindicación en cuanto a lo artístico, lo diferente, y oyes comentarios que dices 0es que quieren que sean todos buenos y aplicados estudiantes que saquen buenas notas' y la vida es mucho, mucho más que eso. Para tener conocimiento tenemos hoy día internet, apenas hace falta que nadie nos lo enseñe. Creo que hay que enseñar a ser persona más que a ser un buen estudiante. Falta acercarse a la persona y descubrir cuáles son sus potencialidades y orientarla para que su desarrollo sea pleno».

Aquí y ahora

Bárbara se encuentra en un estado a excitación y nerviosismo porque en cosa de una semana comienza un reto nuevo en riguroso directo con el público a un palmo de su voz, que verá la luz por mes y medio en formato de microteatro en La Farándula de Donostia (Egia). Además, en octubre se integra con una compañía de Baiona que lleva dos años representando la obra de 'Cyrano de Bergerac' para niños con una estética japonesa preciosa y ahora lo van a hacer en euskera. «Es uno de los tipos de teatro que me apasiona y estoy como loca por empezar, estoy muy ilusionada. Desde el casting llevo un año esperando, es el proceso mas largo de espera que he tenido. Estrenaremos el 25 de noviembre en Iparralde».

Natalia por su parte se halla al frente del establecimiento que dirige, Natalietta, en la calle Legazpi. Natalietta, viene de Maria Antonieta, un personaje del que ha aprendido mucho y que le ha servido de inspiración. Es muy suya y como ella se llama Natalia, pues eso...»

«Sobrevivo, afirma, con la ropa que vendo en la tienda, con un estilo muy propio y defiendo las cosas que me gustan, la clientela va a encontrar un estilo muy personal, que no es prenda de usar y tirar. Hemos puesto toda nuestra energía en que los precios estén al alcance de todos poniendo mis conocimientos al servicio de la clientela. Esa tienda que te puedes encontrar en París o en Londres ya está aquí y junto con los tocados le doy un toque especial, los vendo, los hago por encargo y los alquilo. La gente se está animando mucho para bodas y así».