Talado un retoño del árbol de Gernika

Había estado flanqueanda la estatua de Iparragirre durante décadas y se tenía conocimiento de su enfermedad, ya que había sido tratada en diversas ocasiones. A veces con métodos un tanto extraños, pues en tras la tala había hasta hasta hormigón dentro. Pero cuando la brigada de operarios municipal se disponía a la poda de los árboles pudo constatar que el deterioro del árbol enfermo era tal que convenía proceder a su tala lo antes posible. Ni cortos ni perezosos el lunes, sin luz ni taquígrafos, se procedió a poner manos a la obra.

Tala por sorpresa

El estado de enfermedad era conocido y en el lugar ya se había plantado otro retoño años atrás con la idea que que viniera a suplantar el que ahora acaba de ser eliminado.

Iparragirre es todo un símbolo que entronca en estos días con mayor fuerza en los actos de conmemoración del bombardeo del Gernika por los alemanes. No fue por casualidad que eligieran esa localidad, dado que allí se encuentra el árbol milenario símbolo del territorio.

Iparragirre ha venido estando flanqueado por dos retoños presidiendo la plaza que lleva su nombre varais veces remodelada y que de cara a los festejos que se acercan con una nueva onomástica, requerirán de la intervención municipal sobre la zona, la propia estatua y el parterre que lo rodea, donde se está pensando instalar algun elemento disuasorio para que los ususarios no pisen la zona ajardinada allí existente. Las labores cogieron por sorpresa no solo a la población, también a muchos estamentos que aunque eran conscientes de la necesaria intervención amanecieron con la tala del retoño mencionado que no contó con previo aviso como hubiera sido de esperar dado lo significado del lugar y del elemento.