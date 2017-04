Continúa abierto el plazo para apuntarse en las viviendas de protección oficial de Gurutze Santu

Hasta el momento se han inscrito un total de 15 personas para optar a una de las viviendas de protección oficial en régimen de propiedad de Gurutze Santu,según informan desde el Ayuntamiento. El plazo para inscribirse en la promoción finalizará el 15 de mayo a las 14.00 horas, y si 16 personas acreditan tener la financiación para hacer frente al pago de la vivienda, la promotora construirá un primer bloque de 24 VPO. Actualmente, la misma promotora, se encuentra ejecutando la primera fase de viviendas libres en el mismo ámbito. Se recuerda que las personas interesadas en esta promoción deberán estar inscritas en Etxebide a 15 de enero de 2017. Igualmente que las bases que rigen la adjudicación de las viviendas públicas de la citada promoción -que son pioneras en regular el acceso a la VPO según la nueva ley de vivienda- establecen la preferencia para las personas empadronadas en Urretxu a 1 de diciembre de 2015 con carácter ininterrumpido durante un mínimo de tres años.

Condiciones

Entre los requisitos necesarios para optar a las viviendas destacan los siguientes: ser mayor de edad, carecer de vivienda, o que su domicilio actual no reúna las condiciones mínimas de habitabilidad o accesibilidad, o que su vivienda esté sobreocupada.

En lo que respecta a las condiciones económicas, el solicitante ha de acreditar en el último ejercicio fiscal unos ingresos anuales ponderados entre 9.000 euros y 39.000 euros. Por su parte, no se exigirán ingresos mínimos a víctimas de la violencia de género, y se establece un listón de 3.000 euros para las personas con movilidad reducida permanente.

Además de cumplir con las condiciones antes señaladas, las personas extranjeras deberán disponer de autorización de residencia de larga duración. Los precios de dichas VPO varían desde los 89.000 euros (hay que añadir el 10% de IVA) de un ático de 45 metros cuadrados a los más de 140.000 euros de una vivienda de 77 metros cuadrados. El precio de los garajes y trasteros oscila también entre los 12.000 y los 16.700 euros.

Las personas interesadas deberán presentar en el Ayuntamiento la documentación requerida por dichas bases: certificado de empadronamiento con indicación de antigüedad, vida laboral y certificación de empresa (se valora también si el solicitante lleva trabajando en Urretxu tres años ininterrumpidos), justificante del estado civil, última declaración del IRPF.

Baremación pertinente

En caso de no haber hecho o de no estar obligados a hacer declaración, certificación de la Hacienda Foral de no haberse efectuado dicha declaración y demostrar carencia de vivienda o si la misma no reúne las condiciones de habitabilidad o está sobreocupada. Por su parte el Ayuntamiento acreditará la inscripción en Etxebide, la determinación del valor del patrimonio de cada solicitante, y llevará a cabo la baremación de los solicitantes según los parámetros establecidos en las bases para la adjudicación de las viviendas que se encuentran publicadas en la página web municipal.