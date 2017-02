Una presencia habitual en algunos de los programas más conocidos de la tele

Que oficio y beneficio no van siempre de la mano está sobradamente probado, pero a veces ese oficio se remunera en términos de felicidad y a eso si que no se le puede poner precio. Eso se pone de manifiesto en la persona de Itziar Sánchez Antía, una urrtexuarra nacida en la calle Nekolalde (en casa) hace 49 años, y que ha encontrado en la interpretación la energía que le complementa como persona.

La transversalidad del aprendizaje desde la experiencia personal y profesional, sumado a unos rasgos de personalidad humilde y a un físico particular, configuran una forma de ser y de estar que resulta atractiva para la cámara, y con todo ese bagaje, Itziar lleva años apareciendo en la tele y en el cine. De entre sus últimos trabajos mas conocidos en el cine, citaremos la película 'Igleak'. Pero para conocer un poco más de cerca su aventura y sus vivencias nos hemos acercado hasta su persona.

Experiencia

Itziar se adentró en esto de la interpretación casi sin quererlo porque confiesa que nunca había pensado que se dedicaría a ello. Empezó en la televisión gracias a una amiga que trabaja para la productora Pausoka, en 'Goenkale'. Un día fueron a ver un rodaje y además tomaron parte como figurantes. Desde entonces no ha parado de aparecer. Estuvo seis años en esa serie, al final haciendo un papel de ertzaina.

Tras acabar 'Goenkale' ha participado en grabaciones de ETB tan conocidas como 'Irrikitown', 'Gu Ta Gutarrak' o 'Vaya Semanita'donde todavía hace poco ha aparecido en el especial de Navidad.

El cine tampoco queda al margen de su trayectoria. Con la última en la que ha participado, 'Igelak', cuenta su octava aparición. Antes ha intervenido en 'La herida', 'Loreak', 'Lasa y Zabala', 'Gernika bajo las bombas', 'Embarazados' de Paco León, donde ha hecho de abogada; o en obras que aún están por estrenar en pantalla tales como 'Andiya' y su último trabajo en el cine 'La muerte'.

Pero Itziar cumple el prototipo del actriz norteamericana, al que cuando le lees la ficha, compruebas que ha trabajado de todo. Ella ha estado cuidando niños, también en una lavandería, en una tienda de iluminación... ahora, que no vive de la interpretación, está metida en el mundo de la moda. Se puede decir que es una actriz que se ha hecho a sí misma y se confiesa muy orgullosa de todo lo que ha hecho en la vida porque según dice «muchos actores que he conocido son ahora mis amigos».

La urretxuarra está casada con Iñaki Larreta y tienen un hijo, Julen. Ella asegura que su afición le ocupa muchísimo tiempo pero en casa ese tiempo que le dedica a la interpretación, de alguna manera «ya está pactado». Además, lo de actuar le ayuda a vivir mejor y con más fuerza la realidad de su hijo que tiene una minusvalía.

Preguntándole sobre donde está la clave de su devenir en este mundillo, Itziar dice que parece que tiene una imagen que empatiza con la cámara, y apunta que tiene rasgos físicos que le vienen de su madre a la que considera muy guapa.

Preparación

Pero no todo es imagen, y en este trayecto también se ha formando con la ayuda de profesionales. Apunta que en esta industria poco a poco ha ido conociendo gente que le ha ido enseñando. Ahora está inscrita en una agencia de casting, donde recibe clases de interpretación y doblaje, a las que asiste cada semana desde hace dos años. Asegura que ella misma ve una evolución en su forma de estar en una grabación porque le enseñan a posicionarse en diferentes escenas. Reconoce que ello te ayuda a saber cómo actuar y estar delante de una cámara cuando se rueda, «aunque no llego al prototipo de actor, cuando voy a los sitios que me llaman, voy de otra manera. Más preparada», explica.

Preguntada por los personajes que ha hecho, nos indica que ha actuado muchas veces como figurante, pero también de personajes más puntuales y destacados en el rodaje como enfermera, ertzaina, sin techo, de abogada e «incluso en Vaya Semanita he imitado a la Cospedal».

Vemos que Itziar está predispuesta a seguir aprendiendo y sobre cual sería su reto en esta trayectoria nos dice que no tiene grandes objetivos pero «cuando me dan oportunidades voy cogiendo todas las que puedo». No vive de ello, y para ella es un hobby, pero apunta que su reto sería algún día actuar en una película pero ya con un texto, «he disfrutado de todo y sigo disfrutando de lo que hago».

Finalmente le pedíamos que nos relatara alguna anécdota que haya vivido y nos contó que «en una grabación con Aitor Osa me sonó el móvil. Yo creía que sería mi último día en el mundo de la interpretación. Pero no fue así. Me perdonaron».