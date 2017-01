Abierto el plazo para las inscripciones de acceso a las VPO de Gurutze Santu

Cumpliendo con lo establecido, el Ayuntamiento de Urretxu ha abierto la inscripción para recibir las solicitudes para optar a las viviendas de protección oficial en régimen de propiedad de Gurutze Santu, cuyo plazo se prolongará hasta el 15 de mayo de 2017 (hasta las 14 horas).

Actualmente, la promotora Ausartondo está ejecutando la primera fase de viviendas libres y en función de la demanda que se produzca para la VPO se podrán edificar cerca de 60 sociales, con sus garajes y trasteros. En noviembre, el Ayuntamiento de Urretxu aprobó las bases para la adjudicación de 22 VPO, recogiendo lo dispuesto por la Ley vasca de Vivienda que entró en vigor en junio de 2015. De ellas, dos se destinarán a personas con movilidad reducida de carácter permanente.

La documentación

Las personas interesadas deberán presentar en el Ayuntamiento la documentación requerida por dichas bases: certificado de empadronamiento con indicación de antigüedad, vida laboral y certificación de empresa (se valora también si el solicitante lleva trabajando en Urretxu tres años ininterrumpidos), justificante del estado civil, última declaración del IRPF o en caso de no haber hecho o de no estar obligados a hacer declaración, certificación de la Hacienda Foral de no haberse efectuado dicha declaración y demostrar carencia de vivienda o si la misma no reúne las condiciones de habitabilidad o esta sobreocupada. Por su parte, el Ayuntamiento acreditará la inscripción en Etxebide y la determinación del valor del patrimonio.

Según los criterios de baremación establecidos por el Ayuntamiento, se consiguen más puntos cuantos menos ingresos tenga el solicitante o cuantos más miembros conformen la unidad convivencial, los empadronados en Urretxu con carácter ininterrumpido durante más de siete años o tengan necesidades especiales: unidades monoparentales con hijos a cargo, titulares de cuentas ahorro vivienda, personas separadas con cargas hipotecarias, tener suscrito contrato de alquiler público o disponer de una vivienda inadecuada. La baremación tendrá por objeto establecer un orden de prioridad entre los solicitantes, y el resultado de la misma será ofrecer una relación de adjudicatarios, confeccionándose asimismo una lista de espera que tendrá validez de seis meses.

24 meses

Según informó la promotora Ausartondo, en reunión pública celebrada a mediados de diciembre, comenzará con la construcción de la primera fase de las VPO cuando al menos 16 personas tengan la financiación para hacer frente al coste de la vivienda, trastero y garaje y prevé que el plazo para la entrega de las llaves sea de 24 meses tras iniciar la edificación.

Los precios de dichas VPO varían desde los 89.000 euros (hay que añadir el 10% de IVA) de un ático de 45 metros cuadrados a los más de 140.000 euros de una vivienda de 77 metros cuadrados. El precio de los garajes y trasteros oscila entre los 12.000 y los 16.700 euros.