Amplia cartelera de partidos de los equipos locales de basket de Goierri

Relación de partidos que van a tener lugar el fin de semana en los que afrontan compromisos ligueros los diferentes equipos de Goierri K.E.

Segunda Nacional Masculina: Padura vs. Goierri Quaker en Arrigorriaga, el sábado a las 18.30; Sénior Masculino 2º Regional: Goierri Quaker vs. Alde Zaharra en Pol. Aldiri de Urretxu, el domingo a las 12.15; Júnior Masculino: Easo vs. Goierri-Modelos Ezguba en Pol. Paco Yoldi (Donostia) el sábado a las 16.00; UGLE Goierri vs. Askatuak en Pol. Aldiri de Urretxu el domingo a las 16.30; Júnior Femenino: Goierri Kirolaukera vs Ostadar en Pol. Aldiri de Urretxu el sábado a las 12.15; Cadete Femenino: Beasain vs. Goierri-Aluminios Aleman en Beasain el sábado a las 12.30; Infantil Masculino: Mondragón vs. Goierri KE (Rendimiento) en Pol. Musakola (Arrasate) el sábado a las 10.00; Easo Goierri KE (Txiki) vs. Col. San Ignacio Loyola en Donostia el sábado a las 09.30; Infantil Femenino: Bera Bera vs. Oxykor-Goierri en el Pol Manteo (Donostia), el domingo a las 9.30; Oxykor-Goierri (Txiki) vs Bergara en Pol. Aldiri de Urretxu el domingo a las 10.45 horas.