«Tener en casa el Campeonato de España de Ciclo-cross es un honor» Los legazpiarras Oskar González y Mikel Mujika, campeones de Gipuzkoa en ciclo-cross que hoy afrontan la prueba estatal. / LIMIA Ambos participan este fin de semana en la competición estatal que se disputa en Urtatza Zahar, junto a otros seis legazpiarrasOskar González y Mikel Mujika Campeones de Gipuzkoa de ciclo-cross CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 13 enero 2018, 01:23

En un fin de semana protagonizado por la celebración del Campeonato de España de Ciclocross en Urtatza Zahar, nos acercamos al terreno a través de dos legazpiarras que acaban de proclamarse campeones de Gipuzkoa en esta modalidad deportiva y que hoy afrontan la emocionante cita estatal, «con mucha ilusión y algo de nervios», describen. Oskar González competirá dentro de la categoría máster 30 a las 14.30 horas y Mikel Mujika en la categoría sub23 a las 15.45 horas. No será la única representación legazpiarra sobre la bicicleta, también participarán Ander Ormazabal en cadetes, Ander Ibarguren en élite, Iñaki Goiburu en máster 30, Aitor Izagirre e Imanol Ugarte en máster 40 y Aitor Zabaleta 'Txipi' en máster 50.

-Ambos son los vigentes campeones de Gipuzkoa en ciclo-cross dentro de sus respectivas categorías y en el caso de Oskar además, habiéndose proclamado ganador absoluto de la prueba, disputada el pasado 17 de diciembre, en Oñati.

- Oskar: Ha sido la primera carrera que gano en la clasificación general y me hizo mucha ilusión. Este año me siento en buena forma, empecé a competir desde el principio de la temporada, en Orduña, y he ido de menos a más en la medida de lo que puedo. Mi entrenamiento se centra básicamente en hacer rodillo (enganchar la bici a unos rulos y entrenar con ella en casa), ya que tengo dos niños pequeños y de esta forma puedo estar con ellos. Mis últimos puestos en las pruebas de la liga vasca han sido tercero en Lezama, segundo en Arrasate y primero en Oñati. No pude ir al Campeonato de Euskadi disputado en la localidad alavesa de Izarra porque estaba fastidiado de una muela, fue una pena.

-Mikel: Para mí ha sido la primera vez que gano el Campeonato de Gipuzkoa en mi categoría. Fue una prueba muy dura, nos encontramos con un montón de barro y hubo que correr mucho. Después, acudí al Campeonato de Euskadi, donde quedé tercero en sub23 y ahora llegamos con mucha ilusión el Campeonato de España.

-¿Cómo empezaron en el mundo del ciclo-cross?

-Oskar: Yo he sido siempre muy aficionado a la bicicleta, sobre todo a la mountainbike, llevaba muchos años montando y haciendo salidas los domingos con el grupo RBT, Radikal Bike Taldea. Siempre pensé que en ciclo-cross me iría bien, personalmente me vienen muy bien las carreras en mojado, con frío, lentas, con mucho barro, porque peso poco y me beneficio de esas condiciones, mientras que en las carreras en seco me pasan por encima, no aguanto el ritmo. Además, el ciclo-cross requiere mucha improvisación, mecánica... Así que empecé a ver carreras y hace tres años, en 2015, me animé a dar el salto. Debuté en Orduña, en la primera prueba de la temporada de 2015, era en octubre y estaba todo bastante seco, no es que me fuera muy bien, pero lo suficiente como para encontrarme a gusto. Ese año fue potente, me dediqué bastante a ello, logré el segundo puesto de la categoría máster 30 en el Campeonato de Gipuzkoa celebrado en Beasain y me quedaron ganas de seguir. En 2016 fui aita y por las circunstancias solamente hice tres carreras, enfocadas al Campeonato de Gipuzkoa disputado en Arrasate, en el que quedé tercero de mi categoría. Fue el año en el que sopesé si podía continuar, dependiendo de los niños. Si he podido continuar es, sobre todo, gracias a mi mujer Nerea, la que me ha motivado y me da el empujón para que entrene y de una manera u otra, pueda hacer lo que me gusta, de otra forma, no hubiera sido posible. En mi caso, el ciclo-cross no es un deporte individual, sino de equipo, el mío son mi mujer y mis dos hermanos, Javi y Kaiet. Si vas solo a una carrera no haces nada, te tienen que ayudar en el box, a cambiar de bicicleta, a solucionar cualquier contratiempo... te dan soporte, hacen de mecánicos, de avituallamiento... lo que haga falta. Hasta el patrocinio tiene un componente familiar para mí, ya que la empresa que me apoya es de mi hermano, la marca 'Meloinvento Creaciones'.

-Mikel: En mi caso, llevo siete años compitiendo, desde infantiles, pero hay mucha gente que piensa que mi primera carrera fue la Clásica Ciclista Santa Cruz del pasado 1 de mayo en Legazpi, cuando debuté en sub23. Este será mi segundo año en dicha categoría con el equipo Eibar Energia Hiria Debabarrena. En realidad, competimos en carretera, pero me permiten acudir a pruebas de ciclo-cross a modo de entrenamiento. En mi caso, el apoyo de la familia también es muy importante. Mi madre Agurtzane, mi padre Javi y mi hermana Jone siempre están ahí para ayudarme.

-¿Cómo afrontan el Campeonato de España?

-Mikel: Es un honor que se celebre en Legazpi. Es la primera vez que participaré, acudo con nervios, pero con mucha ilusión y ganas. Conozco el terreno de Urtatza Zahar de otras pruebas que se han realizado anteriormente allí y personalmente me gusta, es un circuito duro, con bastante desnivel, se espera barro y habrá que correr, a mi ese tipo de carreras me suelen ir bien. La clave estará en la resistencia, en aguantar la hora como se pueda y hacer el menor número de fallos posibles. Cometer errores es muy fácil en ciclo-cross, te patinas, se te sale el pedal, tienes que empezar otra vez... hay que ir concentrado en todas las curvas, porque cada una es diferente vuelta tras vuelta, ya que va pasando la gente y cambia el terreno. Hay que improvisar en cada momento.

-Oskar: Yo también llego a este Campeonato de España con mucha ilusión, porque como dice Mikel, es aquí y se trata de un acontecimiento único que podremos vivir desde dentro. Al mismo tiempo, hay nervios, porque tienes muchas miradas conocidas pendientes de ti y quieres hacer las cosas bien. En otras carreras eres más anónimo. Tanto a Mikel, como a mí, nos gustaría destacar y agradecer la labor realizada por Telleriarteko Txirrindulari Elkartea para traer este campeonato a Legazpi, porque sin su apoyo y esfuerzo nada sería posible.