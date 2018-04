Sorgintxulo prendió la mecha festiva Estallido de fiesta y color en una plaza abarrotada de legazpiarras durante el chupinazo, que fue lanzado a la una y media de la tarde. / FOTOS: LIMIA El grupo de tiempo libre ejerció de fantástico pregonero coincidiendo con su 20º aniversario | CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 1 mayo 2018, 00:31

Sorgintxulo abrió ayer la puerta a las fiestas patronales, ejerciendo de pregonero ante una plaza abarrotada de legazpiarras con ganas de disfrutar de toda una semana de celebraciones. El grupo de tiempo libre ejerció de fantástico pregonero coincidiendo con su 20º aniversario, efeméride que tuvo muy presente durante su discurso en clave de agradecimiento «a todas aquellas personas que como monitoras y cocineras han ido pasándose el relevo de la magia de Sorgintxulo a lo largo de todo este tiempo, así como a los participantes en las actividades desarrolladas», señalaban Iker Azpeitia, Judit Velasco, Maddi Alustiza y Jone Narbaiza a la una y media de la tarde desde el balcón del Ayuntamiento, en nombre del grupo. Junto a ello, realizaban un llamamiento a vivir las fiestas desde la convivencia y el respeto. «Las fiestas son de todos y no aceptaremos actitudes xenófobas, homófobas, racistas, tránsfobas o machistas, ¡no es no!», manifestaron. También trajeron a la memoria «la vergonzosa sentencia de 'La Manada'» y tuvieron unas palabras en recuerdo de los jóvenes de Alsasua y Orereta. Acto seguido, el estruendo del chupinazo hacía estallar en una fiesta la plaza.

No faltaron las grandes finales de pelota de los campeonatos tanto infantil como adulto, organizados por Legazpiko Gazteak. Este último volvió a convertir el frontón Urbeltz en un hervidero. Koldo y Andoni Arana se proclamaron vencedores imponiéndose por 22-11 a Ibar y Potolo. La comida popular de cuadrillas, la comparsa de gigantes y cabezudos LEK, la txaranga Elutxa, el campeonato de ajedrez del club Santikutz, el concierto de los grupos 'Ze esatek' y 'Governors' de Gure Esku Dago y la 'Tropikal gaua' del grupo feminista Onfire en la txosna redondearon la primera jornada festiva.

Programa de hoy

Hoy habrá oportunidad de disfrutar de citas destacadas como la 85ª Clásica Ciclista Santa Cruz y la tamborrada infantil. La jornada arrancará a las 8.00 horas, con un pasacalles del grupo de dulzaineros de la escuela de música Doinua por el centro. A las 9.30 horas, tomará la salida la Clásica Ciclista en Kale Nagusia, organizada por Telleriarteko Txirrindulari Elkartea, con la participación de 24 equipos de las categorías élite y sub 23. Será la antepenúltima prueba de la Copa de España, que a falta de un favorito claro, llega con la baraja completamente abierta. Por segundo año, los corredores deberán dar el do de pecho en la subida bautizada con el nombre de 'Kirtenberg' en Mantxola, cuyos vecinos han realizado una colecta para otorgar un premio al primero que corone este tramo, gesto que desde la organización agradecen de forma especial. Dicho premio consistirá en un trofeo y 200 euros. Junto a ello, cabe destacar la participación en la carrera de un legazpiarra, Mikel Mujika, que competirá en la categoría sub 23 con el equipo Eibar Energia Hiria Debabarrena. Debutó el año pasado en la prueba, terminándola y mostrando una estupenda forma. «Nos llena de alegría tenerlo compitiendo y le deseamos la mejor de las suertes», señalan desde Telleriarteko Txirrindulari Elkartea.

También hoy, se disputarán los dos campeonatos de bolos tradicionales de las fiestas, el local y el provincial, a partir de las 10.00 horas, en Danantzako, mientras que el campo de tiro al plato Urtazar celebrará su habitual tirada provincial, a las 11.00 horas. Por la tarde, los niños tomarán el mando festivo, con una simpática tamborrada que, si el tiempo lo permite, partirá a las 17.30 horas desde Laubide y desembocará hacia las 18.45 horas en la plaza. Los tamborreros desfilarán encabezados por la 'Corporación Infantil', que estará compuesta por los siguientes escolares de tercero de Educación Primaria: Enara Vesga Izeta en el papel de alcaldesa y Mikel Fornelos López, Oier Ochoa Fernández, Carla Rodríguez Román, Izaro Iraeta Otaegui, Jare Etxeberria Intxausti, Nahia Conejo Lozano y Eneko Urrutia Urzelai como concejales. El plan 'B' ante las inclemencias meteorológicas será la realización del acto en el polideportivo de Bikuña.

El ambiente festivo continuará a las 19.00 horas, con la actuación de la rondalla Alaitasuna. El grupo saldrá de Aizkorri Kalea y finalizará en la nueva grada de Kale Nagusia. Los rondallistas repartirán librillos con las letras de las canciones para que el público que se acerque pueda acompañarles con sus voces. A las 19.30 horas dará comienzo la fiesta 'Djai' con 'Andonik mugitzen nau' en la plaza. A las 22.30 horas tendrá lugar la sesión de bertsos musicados 'Soinu onak... oinak doinu' del grupo Bertso Olariak en la txosna, y a las 24.30 horas, tomará el relevo una disco fiesta con DJ-Txurru en la plaza. También hoy habrá ocasión de dar cuenta de una degustación de sidra y pintxos, a las 12.00 horas, en la txosna, de la mano del grupo feminista Onfire.

Por otro lado, cabe recordar que desde hoy hasta el sábado (incluido), el autobús urbano Junetorri ofrecerá servicio de 10.30 a 14.30 y de 17.30 a 21.47, y el domingo de 10.30 a 14.30 con motivo del Día de Mirandaola.