Profesora y alumna, juntas en la nueva exposición de la casa de cultura

CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 12 abril 2018, 00:27

La casa de cultura acoge a partir de mañana una exposición que une a dos generaciones de pintoras, una en pleno florecer y otra en la madurez que otorgan más de tres décadas entre pinceles. Se trata de Ane Urzelai y Dani Uribeetxeberria, la primera alumna de la segunda en la escuela de dibujo y pintura Arkatza. «La idea surgió de la forma más tonta», relata Dani. «Durante las pasadas navidades realicé una exposición en el restaurante Ostatu de Gabiria, donde me propusieron seguir mostrando mis trabajos con otra segunda exposición, pero no tenía obra suficiente y se me ocurrió proponer a Ane participar conmigo», cuenta. «Un buen día, comentando el tema con la técnica de Cultura del Ayuntamiento surgió la posibilidad de realizar dicha exposición en kultur etxea, dado que quedaban fechas libres en su sala de exposiciones», explica.

De modo que antes de pasar por el Ostatu de Gabiria, Ane Urzelai y Dani Uribeetxeberria ofrecerán su primera muestra juntas en la casa de cultura. Será un paso significativo para Ane, que nunca antes había realizado una exposición, a excepción de participar en las montadas por los alumnos de Arkatza de forma colectiva cada fin de curso. «Es una artista valiente, cuando se lo planteé me comentó que le daba vergüenza exponer, una fase lógica al principio, pero en ningún momento me dijo que no», señala Dani sobre su alumna, que dicho sea de paso, ya atesora destacados premios en distintos concursos de pintura, habiendo ganado el organizado por la papelería Tamayo en Donostia o el celebrado en Oñati en torno al santuario de Arantzazu.

«Variada y atrevida»

Ane y Dani inaugurarán su exposición mediante un pequeño acto con familiares y amigos mañana, a las 20.00 horas. Dentro de la misma «habrá una gran variedad», avanza Dani. «Ane es una pintora muy atrevida, aunque todavía no he visto las obras que ha seleccionado para la exposición, estoy segura de que serán muy coloridas», indica. Uribeetxeberria por su parte, con 33 años como profesora de dibujo y pintura en la casa de cultura a sus espaldas, mostrará un popurri de distintos estilos, entre los que figurarán los 14 apóstoles que Oteiza diseñó para la fachada de Arantzazu en diferentes colores, una imagen realista de una mujer en el agua que simula las tres dimensiones o varias escenas pintadas en Donostia, como la de los toldos de la playa de la Concha. Serán 25 cuadros en total, de los que habrá oportunidad de disfrutar hasta el 27 de abril, de lunes a viernes, en horario de 17.30 a 20.30.