Un paso más en la lucha por unas pensiones dignas Lectura de comunicado a la llegada de la manifestación a Laubide. LEGAZPI. Miércoles, 25 abril 2018, 00:13

Los pensionistas y jubilados legazpiarras llevaron un paso más allá sus reivindicaciones el lunes al mediodía, secundando su primera manifestación en la localidad. Una marcha en la que participaron cerca de 300 personas, recorriendo desde la plaza hasta Laubide, donde concluyeron con la lectura de un comunicado. «Gracias a nuestros salarios, hemos sido y seguimos siendo el sustento de muchas familias durante los últimos diez años de crisis, ha cambiado, en parte, el papel de las personas mayores dentro del sistema familiar, pasando de ser cuidados a ser cuidadores, gracias a las pagas de los abuelos muchas familias de entre 30 y 50 años, con hijos pequeños, no han llegado a situaciones más dramáticas y han podido amortiguar el golpe», apuntan. «Hemos superado el miedo que nos mantenía callados, es más, hemos tomado conciencia de que somos muchos, casi 9.000.000, y que con la fuerza de nuestros votos podemos hacer tambalear a más de un gobierno», indican. «Vemos que los distintos gobiernos nos han engañado y eso no lo podemos admitir, dinero hay, lo sabemos y exigimos otra distribución, unos dicen que hay que eliminar un Senado que no sirve para nada, otros reivindican que se reduzca radicalmente el gasto en armamento, todos creemos que aquel que más patrimonio tenga pague más impuestos y todos a voz en grito decimos ¡que devuelvan lo robado!, ¡que la banca pague lo que se invirtió para su rescate! esto tiene solución, cumplir lo recogido en los artículos 41 y 50 de la Constitución, en dos palabras, hacen falta: voluntad política para responder a las necesidades de la ciudadanía y dinero, esta batalla la vamos a ganar, tenemos lo necesario, tiempo y ganas de seguir peleando», aseguran. El 5 de mayo se organizarán para acudir desde el municipio a la manifestación prevista en Donostia y el 14 de mayo retomarán sus concentraciones a las 11.30, frente al Ayuntamiento de Legazpi.