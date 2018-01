El pantano de Urtatza, a través del objetivo de Gorka Salmerón Salmerón ante las imágenes de 'Arquitectura estéril, paisaje restituido' expuestas en Zarautz. / SUSI JORGE Su obra, 'Arquitectura estéril, paisaje restituido', forma parte de una exposición colectiva en el Photomuseum de ZarautzTras cuatro años volcado en la realización de dos libros, vuelve a coger la cámara CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Jueves, 25 enero 2018, 00:18

Tras cuatro años inmerso en la realización de dos libros, 'Leaxpi Industri Paisaiak' publicado en 2014 y 'Luz Para un Tesoro Olvidado: Fotografías de Patricio Echeverría S.A. 1918-1993' presentado en 2016, Gorka Salmerón ha vuelto a coger la cámara fotográfica para sumergirse en un paisaje que despierta la nostalgia y los recuerdos de aquellas generaciones que jugaron en él, lo pasearon y exploraron de principio a fin en sus años de plenitud: el pantano de Urtatza, actualmente seco y poblado de vegetación. Regresar al mismo impresiona a todos aquellos que tras pasar años sin visitarlo se topan con su nuevo traje de matorrales. Las fotografías tomadas por Salmerón sobre este terreno son un disfrute del que habrá oportunidad de dar cuenta hasta el 11 de febrero en el Photomuseum de Zarautz, como parte de una exposición colectiva llamada 'Modos de Ver, en recuerdo de John Berger' (este último escritor y crítico de arte fallecido hace un año). En ella, el legazpiarra participa junto a los fotógrafos Roberto Botija, Ángel Ispizua, José Ronco, Moncho Trullos y Jesús Mª Zabalza, el escritor Mikel Iriondo y Jesús Mari Sarasua en las labores de coordinación.

Gorka Salmerón presenta una colección de fotografías tomadas en 2017 a la que ha dado como título 'Arquitectura estéril, paisaje restituido'. Son imágenes en blanco y negro, realizadas con cámaras analógicas de gran formato, que el propio Gorka se ha encargado de revelar, realizar las copias... echando mano de gelatina de plata virada al Sulfuro y al Paladio, un procesado lento, laborioso y complejo, poco habitual en los tiempos que corren. «En este trabajo, inconscientemente, vuelvo a revisitar una serie de lugares a lo largo de distintas épocas, confieso que no llego a comprender cuales son las extrañas razones que me empujan esporádicamente a volver a esos espacios concretos, uno de los escenarios con los que mantengo una relación especial en el tiempo es este pantano abandonado en medio del monte, una mole de cemento confundida entre el paisaje, construcción de la década de los años 50, consecuencia del desarrollo industrial de la época, hoy en día en desuso, un territorio apartado, pero a su vez relativamente cercano», relata Gorka Salmerón. «Ocasionalmente vuelvo a perderme allí para contemplar el paisaje cambiante, el envejecimiento de la arquitectura, su transformación al ser absorbida por la vegetación. Cada visita es distinta y la curiosidad deriva en sorpresa constantemente. No dejo de encontrarme con escenas nuevas. Aunque el paisaje no deje de ser invariablemente el mismo, en esa convivencia entre naturaleza y construcción, el espacio con el que ya mantenía un vínculo especial antes de comenzar a realizar fotografías a mediados de los años 80, treinta años más tarde sigue ofreciendo sensaciones nuevas que me llevan a contemplar el mismo panorama bajo una mirada distinta», cuenta el autor. «En todos estos años he repetido la misma práctica, una tarea consistente en intentar recopilar a través de imágenes esas experiencias, fotografiando una y otra vez el lugar, realizando diferentes tomas en cada momento. Curiosamente, la sensación actual en relación a estas últimas fotografías es la de una vuelta a las primeras imágenes sobre la fábrica de Patricio iniciadas a comienzos de los 90, o quizás una prolongación de las mismas. Ahora me cuestiono, entre otras cosas, si realmente este trabajo ha surgido de manera inconsciente o si quizás siempre ha estado ahí desde el comienzo, como cuando hice las primeras fotos de la fábrica. Tal vez sea yo el que esté observando con mirada dispar el paisaje de siempre; siendo mis intereses y mis vueltas al lugar cambiantes y variables, como las razones que me animan a contemplar el mismo territorio con otros ojos», explica Salmerón.