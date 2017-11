Paellada con sabor a agradecimiento Voluntarios de Hotz Legazpi durante una de las múltiples campañas realizadas desde su creación. / LIMIA Es su forma de dar las gracias a las personas solidarias que han apoyado sus campañas de ayuda a los refugiadosLa cita será el sábado, en el espacio de la azoka, de la mano del grupo Hotz Legazpi CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 29 noviembre 2017, 01:02

El grupo Hotz Legazpi se dispone a dar las gracias a todas aquellas personas que desde su creación, en febrero de 2016, han apoyado las distintas campañas realizadas en ayuda a los refugiados. Materializará ese agradecimiento en dos eventos. El primero será una paellada popular, que tendrá lugar este sábado, a las 14.30 horas, en el espacio de la azoka. El segundo consistirá en la proyección del documental 'Nacido en Siria', el 30 de diciembre, a las 19.30 horas, en el cine de Latxartegi.

«En los últimos meses hemos realizado un balance de las diferentes actividades desarrolladas en la localidad y la valoración es muy positiva, ya que la respuesta de los legazpiarras siempre ha sido ejemplar y entusiasta, con el fin de acercarnos a todas las personas solidarias que han colaborado de diversas formas con nosotros decidimos organizar estas dos actividades», explican desde el grupo.

Los tickets para acudir a la paellada del sábado han estado a la venta estos días atrás en diversos bares del municipio al precio de 8 euros. No obstante, si todavía hubiera alguien interesado en adquirirlos puede dirigirse a los componentes de Hotz Legazpi. Con el fin de animar el ambiente, a las 17.00 horas se sumará al evento el concierto de presentación del nuevo disco del colectivo Subeltza, con la actuación de los grupos legazpiarras One Way, Vancouver, Latido, Insanos y Arraio. Tras ello, a las 20.00 horas, se sorteará una cesta de verduras de 'Bertatik Bertara'.

«Deseamos que este mini-espacio creado sea de vuestro agrado y nos lo pasemos estupendamente, dando lugar a la reunión de todas aquellas personas que criticamos las políticas llevadas a cabo en el conflicto sirio y la respuesta de Europa ante la llegada de tantos refugiados a los países europeos», apuntan. «Otro de los propósitos de esta actividad es poner voz y rostro a todas las personas que han mostrado incondicionalmente su solidaridad en cada una de nuestras peticiones de ayuda, desde aquí, también hacemos un llamamiento a los comercios, bares, farmacias... que han sido imprescindibles en las campañas 'Antibióticos para Siria' y 'Botes Salvavidas'», ponen en valor.

'Nacido en Siria'

En cuanto a la proyección del documental 'Nacido en Siria' programada para las 19.30 horas del 30 de diciembre en el cine de Latxartegi, avanzan que el trabajo narra la historia de cinco niños sirios que huyen de la guerra y desean llegar a Europa. «Es una película dura, cruel y real, por ello la hemos elegido, queremos mostrar a la población de Legazpi que nuestro granito de arena ayuda a mover montañas y que juntos somos imprescindibles e imparables», indican desde Hotz Legazpi. «La entrada será gratuita, ya que el objetivo de este visionado es solamente traer la realidad del exilio y la guerra a la pantalla y agradecer a los legazpiarras la respuesta mostrada hasta ahora», señalan.