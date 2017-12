Olentzero, en la lengua de signos Familias de la asociación de personas sordas 'Aspasor' con personal de Lenbur y la intérprete de lengua de signos Estela Rebé. Se trata de la tercera actividad adaptada que desarrolla en el marco de su formación en materia de museos accesibles Lenbur ha ofrecido un taller con intérprete a las familias de la asociación de personas sordas de Álava 'Aspasor' CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Martes, 12 diciembre 2017, 00:13

Entre las cientos de visitas que se desarrollan durante estos días en Mirandaola en torno a Olentzero, acaba de producirse una especialmente significativa. La asociación de padres y amigos de personas sordas de Álava 'Aspasor' ha participado en un taller expresamente adaptado a ellas, con la intervención de una intérprete de la lengua de signos, la legazpiarra Estela Rebé, que condujo a niños y mayores por la bonita historia de Olen-tzero, los secretos de su oficio y finalmente, el esperado encuentro con el carbonero, al que entregaron sus cartas y con el que compartieron patxintxis y castañas asadas al abrigo de la ferrería.

La iniciativa se enmarca dentro de la preparación recibida este año por el equipo de Lenbur sobre museos adaptados y accesibles. «Acudimos a una sesión formativa muy enriquecedora, en la que nos mostraron cómo, muchas veces, modificando pequeños aspectos, es posible conseguir que personas con determinadas limitaciones puedan disfrutar mucho más fácilmente de la visita a un museo o de un taller como el de Olentzero», explica Olatz Conde desde la fundación.

La interrelación de Lenbur con la comunidad de personas sordas comenzó el pasado mes de marzo, cuando Lenbur habilitó para ellas una visita a la ferrería en marcha con intérprete. «Se formó un grupo muy heterogéneo, donde había varias familias con las que hablamos del taller de Olentzero que se hace por Navidad y de lo bonito que sería poder ofrecer uno para ellos», relata Olatz.

Dicho y hecho, hace 20 días tuvo lugar el primer taller de Olentzero adaptado a usuarios sordos en Mirandaola. Se efectuó mediante una convocatoria abierta, que reunió a 60 participantes. Entre ellos, se encontraba un componente de la asociación de padres y amigos de personas sordas de Álava 'Aspasor'. Esta última, al conocer la experiencia, contactó con Lenbur a fin de poder participar en un taller adaptado con las familias que forman parte de la misma. «No teníamos ni un turno libre, pero finalmente y dado el colectivo del que se trataba, buscamos la forma de llevar a cabo la actividad en horario de noche», cuenta la responsable de la fundación.

Dicho taller se realizó el pasado 6 de diciembre, con la asistencia de 55 personas de 'Aspasor' que quedaron encantadas con la actividad. Una satisfacción que también comparte la intérprete de lengua de signos encargada de conducir al grupo, Estela Rebé, quien valora muy positivamente este tipo de iniciativas en el camino hacia la plena integración de las personas sordas en la sociedad. «Estamos ante un colectivo que sin poder ecuchar, debe manejarse diariamente dentro de un mundo totalmente auditivo, la mayoría de las cosas de nuestro entorno se rigen por los sonidos, un hecho constante frente al que ellos se encuentran tremendamente desatendidos, por ese motivo, me parece muy importante dar este tipo de pasos hacia la inclusividad», valora Estela. La legazpiarra realizó su formación como intérprete de la lengua de signos en la Escuela Príncipe Pío de Madrid. Explica que ejercer de ello en los talleres de Lenbur está resultando «todo un reto de superación y aprendizaje» para ella. «Hace años que terminé mis estudios, relacionarme con personas sordas es muy enriquecedor para mí en estos momentos, además de llevar a la práctica y ampliar mis conocimientos, me permite acercarme a una comunidad que tiene una manera muy particular y especial de vivir, comunicar y relacionarse con el mundo que le rodea, algo que me aporta y me enseña muchísimo», describe Estela.