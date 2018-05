Numerosos legazpiarras pondrán voz a 'La música del viento' el viernes, en la plaza Acto de presentación de la lectura compartida de 'La música del viento' realizado ayer, en la plaza. / LIMIA Llevarán a cabo una 'lectura compartida' de dicho libro de 10.00 a 12.00 horas CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 9 mayo 2018, 00:37

Noventa legazpiarras de muy distintos ámbitos pondrán voz a la primera 'lectura compartida' que se desarrollará en Legazpi. Tendrá lugar este viernes, de 10.00 a 12.00 horas, en la plaza, coincidiendo con el Día Mundial del Comercio Justo. Se trata de una actividad organizada por el Ayuntamiento y el Garagune y preparada entre numerosos colaboradores, desde los clubes de lectura de la biblioteca, hasta el servicio para adolescentes, Domingo Agirre, Haztegi Ikastola, el instituto Olazabal, la escuela de música Doinua, la residencia Santa Cruz, la mercería Mirentxu, Meazti Etxea y las asociaciones Buztintegi, Nagusilan, Iratzarri e Irule. Ayer, el concejal Eric Gálvez, la responsable de la biblioteca Jasone Erostarbe, las técnicas municipales Inma Hernández (Medio Ambiente) e Isabel Sanz (Juventud y Educación) y la responsable del Garagune Asun Jauregi dieron a conocer la iniciativa y animaron a la ciudadanía a sumarse a ella, durante un acto celebrado en la misma plaza donde se efectuará la lectura del viernes. «Se leerá el libro 'La música del viento' escrito en versión de lectura fácil, la actividad estará ambientada también por la coral de la ikastola, txistularis y bertsolaris y junto al espacio de lectura se instalará el puesto de comercio justo del Garagune», informaron.

«Los orígenes de esta iniciativa se sitúan hace dos años, en abril, atendiendo a la propuesta realizada desde el Garagune por Asun Jauregi de conocer de cerca la lectura fácil como herramienta que abre caminos hacia la inclusión, aquello dio lugar a una exposición, una charla y una formación en la que participaron diferentes agentes del pueblo, sobre todo colegios, trabajadores de la administración... de todo ello surgió el presente grupo de colaboradores», explicó Isabel Sanz.

«Cuando empezamos a organizar esta lectura compartida, teníamos claro que con ella queríamos transmitir también una serie de conceptos o valores, uno de ellos es el derecho a la lectura, todos sabemos lo beneficioso que es leer, sobre todo para el desarrollo del lenguaje, herramienta básica para construir la inteligencia y el entendimiento, en la sociedad actual parece que nadie cuestiona ese derecho a la lectura, como si no hubiera dudas de que debe de ser así, pero no lo es, hay determinados lectores que no pueden entender aquello que leen, bien sean libros o documentos administrativos, paneles informativos en las calles... la lectura fácil surge en ese contexto, como formato para crear textos y contenidos teniendo en cuenta a estas personas con algún tipo de limitación a la hora de leer», contextualizó Jasone Erostarbe y recordó que en esa línea, la biblioteca cuenta con un club de lectura fácil, además de poner al alcance de los ciudadanos una amplia colección de libros en dicho formato.

Asun Jauregi indicó que se trata de un proyecto muy importante para el Garagune. «Nuestros usuarios tienen talento, intereses, sueños... y nuestra función es ayudarles a alcanzarlos, semana tras semana, trabajamos en derechos como el acceso a la lectura, la cultura, la igualdad, la inclusión social, el recibir información entendible... el viernes será un día importante, pero el proceso también ha sido algo muy interesante para nosotros, nos ha dado una oportunidad enorme para acercarnos a otros colectivos», valoró.

«Por medio de esta actividad queremos fomentar tres valores o conceptos, ya hemos hablado de la inclusión social y del derecho a la lectura, junto a ellos, hay un tercero, el comercio justo, un tipo de comercialización que cuida los derechos de las personas y del medio ambiente, en este caso, lo hemos unido a la lectura fácil, una forma de expresarnos y de escribir de forma que todo el mundo lo pueda entender», enmarcó Inma Hernández. «Invitamos a la gente a acudir a la plaza este viernes, a las 10.00 horas, a escuchar 'La música del viento', que narra una historia de comercio injusto, sobre un niño que fabrica alfombras en la India, precisamente, por ese motivo, los distintos colaboradores de la actividad han fabricado alfombras que ese día se colocarán en árboles de la plaza y otros sitios», informó. Eric Gálvez dio las gracias a todos los participantes de la iniciativa.