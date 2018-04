'Música para interactuar con la naturaleza' en la parroquia El concierto, organizado por la propia parroquia, será de entrada gratuita. / LIMIA Se trata de un proyecto que aúna la música de cuatro compositores actuales, muy distintos y novedosos en estructura y armonización de sus obrasLa cita será el sábado con el coro 'In Tempore' y el grupo instrumental 'Ekko Ensemble' CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 11 abril 2018, 00:20

Acoge numerosos conciertos a lo largo del año, ofreciendo una fantástica acústica y una capacidad de aforo como pocos lugares de Legazpi. Hablamos de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción, que en esta ocasión propone una cita musical «para interactuar con la naturaleza». Se trata de un proyecto cultural nacido en el ámbito coral contemporáneo, que reúne el trabajo de compositores vivos y actuales de diferente formación y procedencia, muy novedosos en cuanto a la estructura y armonización de sus obras: el británico John Rutter (1945), el galés Karl Jenkins (1947) y el noruego Ola Gjeilo (1978). Los tres son autores reconocidos internacionalmente e interpretados en los más importantes auditorios del mundo. A ellos se suma el músico Carlos Etxeberria Alonso (1961), director del coro 'In Tempore'. Precisamente, esta última formación ha aunado las obras de todos estos autores en un concierto ofrecido junto al grupo instrumental 'Ekko Ensemble', del que habrá oportunidad de disfrutar el sábado, a partir de las 20.00 horas, en el templo legazpiarra, organizado por la propia parroquia y de entrada gratuita.

El repertorio

Los invitados interpretarán las siguientes obras: 'Ikerren seaska-kanta' de Carlos Etxeberria (2012), 'Magnificat anima mea' (movimiento I) y 'Fecit potentiam' de la obra 'Magnificat' (movimiento V) de John Ru-tter (1990), 'Cantus triquetrus' (movimiento III), 'Wintertide' (movimiento V) y 'From Our Earth' (movimiento VIII) de la obra 'Stella Natalis' de Karl Jenkins (2009) y 'Across the Vast-Eternal Sky' (2011) y 'Song of the Universal' (2013) de Ola Gjeilo. La música de estos cuatro compositores, de diferentes estilos y tendencias, sin aparente nexo común y agrupada en un mismo programa, dará lugar a un concierto muy ameno, con gran variedad de contrastes y matices. «La vanguardia de la música coral actual viene marcada por los compositores del norte de Europa, por lo que este programa será un exponente claro de la evolución y los derroteros por donde avanza la música coral contemporánea en pleno siglo XXI», describen los promotores. 'Música para interactuar con la naturaleza' se compone de fragmentos de diferentes obras, la mayoría estrenadas por el coro recientemente y adaptadas para ser interpretadas con septeto instrumental (piano, cuerda y percusión).

El coro 'In Tempore'

Es la nueva denominación de la coral San José Abesbatza de Pamplona desde el año 2016. El coro, creado en 1955, tiene un amplio currículum de conciertos ofrecidos por toda Navarra, la geografía nacional y el sur de Francia, así como numerosas grabaciones discográficas. A partir de la irrupción de Carlos Etxeberria en la dirección, su actividad ha ido enfocándose a la interpretación de obras de autores contemporáneos acompañados por un conjunto instrumental. Es habitual su participación en ciclos de música programados por el Ayuntamiento de Pamplona y por el Gobierno de Navarra. Entre sus actuaciones internacionales destaca su participación en el 'Carnegie Hall' de New York, donde el 15 de enero de 2017 interpretó el 'Requiem' de Karl Jenkins.

El grupo 'Ekko Ensemble'

Es el conjunto instrumental que acompañará a la coral adoptando distintos formatos dependiendo del programa a interpretar: orquesta de cámara, septeto instrumental o ambos. Sus miembros son intérpretes cualificados y especialmente activos en diversos grupos y orquestas. También está integrado por profesores de música y alumnos sobresalientes del Conservatorio Profesional de Música Pablo Sarasate, del Conservatorio Superior de Música de Navarra y del Musikene de San Sebastián.