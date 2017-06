Legazpi se sumará a la campaña Mójate por la esclerosis múltiple legazpi. Jueves, 29 junio 2017, 08:42

Legazpi será una de las localidades de Gipuzkoa en celebrar la campaña Mójate por la esclerosis múltiple. Se desarrollará el próximo 8 de julio, con la colocación de una mesa de información y venta de material, cuyos fondos serán destinados a financiar los servicios de rehabilitación de las personas que padecen esta enfermedad. Dicha mesa se situará en la calle peatonal de Laubide, de 10.00 a 14.00 horas y estará integrada por legazpiarras que forman parte de la asociación de esclerosis múltiple de Gipuzkoa, ADEMGI.

Aunque la campaña alcanza su 20ª edición a nivel global, se trata del tercer año que recala en nuestra localidad. La primera tuvo lugar en 2014 y según indican los organizadores, los legazpiarras vienen ofreciendo una sensacional respuesta a la misma desde entonces. No en vano, se trata de la jornada más importante del año en apoyo a las personas que sufren esclerosis múltiple a nivel de Euskadi y del estado, en la que se movilizan miles de ciudadanos. Los objetivos de esta campaña son sensibilizar e informar a la sociedad sobre la problemática que representa una enfermedad neurológica como la esclerosis múltiple y obtener ingresos para financiar los servicios de ayuda que la asociación dedicada a esta enfermedad en Gipuzkoa ofrece a las personas afectadas en el Centro de Esclerosis Múltiple y otras Enfermedades Neurológicas inaugurado en mayo de 2007. Cabe citar que se trata de la enfermedad neurológica más frecuente entre adultos y jóvenes, además de la segunda causa de discapacidad entre la juventud, por detrás de los accidentes de tráfico. «Hablamos de una enfermedad crónica, que puede dar lugar a secuelas que limitan la calidad de vida, por lo que tiene un gran impacto social, familiar, económico y laboral, no obstante, no es contagiosa, ni hereditaria, ni mortal», explican los promotores de la campaña e invitan a la ciudadanía a darle un impulso el próximo 8 de julio.