Legazpi resucita a sus Santos

En pleno siglo XXI, era de la digitalización y de una nueva forma de relacionarse con el mundo, tan poco dada a los credos y tan servida de redes sociales... resulta difícil imaginar un lugar donde varios vecinos deciden crear un grupo de Whatsapp para, nada más y nada menos que recuperar la procesión de Semana Santa. Ocurrió en Legazpi, hace un año. Varios fieles, asiduos a la procesión de la vecina villa de Segura, preguntaron al párroco Iñigo Mitxelena si era posible retomar el acto religioso, que había atravesado las calles legazpiarras por última vez en 1979. «Les contesté que la parroquia conservaba imágenes, andas… en fin, todo lo necesario para una procesión, pero que lógicamente, haría falta gente para sacarla adelante», relata Mitxelena.

Dicho y hecho. Empezaron a buscar voluntarios y precisamente, valiéndose de las facilidades de las nuevas tecnologías llegaron a reunir a 60 personas en un grupo de Whatsapp de lo más heterogéneo. Desde costureras, restauradores, pintores, carpinteros, herreros... hasta catequistas, niños, padres, madres y familias enteras participan en la recuperación de la procesión de Pasión, que mañana recorrerá Legazpi a partir de las seis de la tarde, saliendo de la parroquia y desfilando por las dos calles principales del municipio, Nafarroa Kalea y Kale Nagusia. «No obstante, los pronósticos anuncian lluvia, por lo que cabe la posibilidad de que el acto se desarrolle íntegramente en los pórticos de la iglesia», avisa el párroco.

La iniciativa partió de diversos vecinos que crearon un grupo de Whatsapp al efecto

Saldrán doce imágenes en total, en ocho pasos. Todas ellas han permanecido guardadas en el sótano de la parroquia Nuestra Señora de la Asunción durante los últimos 39 años. «El material tenía mucho polvo acumulado y ha sido necesario realizar una profunda limpieza y restauración de todas las imágenes, andas, varales, cruces, horquillas…», enumera Iñigo Mitxelena. La imagen más antigua de todas es La Cruz de San Miguel, El Crucificado, perteneciente al siglo XVIII. Le siguen en años La Dolorosa y El Santo Sepulcro, del siglo XIX. El resto fueron adquiridas en Pamplona en 1940 y son el paso de La Oración del Huerto, La Flagelación, El Nazareno, La Piedad y María Magdalena.

Vestuario totalmente nuevo

La vestimenta ha tenido que ser confeccionada en su totalidad, al no quedar absolutamente nada de ella en la parroquia. Dos costureras del pueblo, Isabel Sancho y Esther Gordoa, han elaborado 60 túnicas de nazarenos para niños y mayores. La primera ha realizado también el vestido de La Dolorosa, única imagen de la procesión que sale ataviada. Las mujeres del ropero parroquial, por su parte, han realizado el manto de la Virgen y las bolsas en las que los niños llevarán caramelos.

«Creo que será una procesión hermosa, los pasos son grandes y vistosos, propios de la época, con imágenes muy figurativas y realistas, también destaca la elaboración de las andas, decoradas imitando mármol verde», describe el párroco.

La procesión recorrelas calles de Legazpi mañana, a partir delas 18.00 horas

Dos soldados romanos a caballo abrirán la procesión. Les seguirán la Cruz de Guía con dos ciriales, niños vestidos de nazarenos repartiendo caramelos, adultos, también de nazarenos, llevando cruces, los ocho pasos portados por 42 anderos y la banda de Irun, que ha sido llamada ante la imposibilidad de que participara la de Legazpi.

«Hemos llevado a cabo varios ensayos en los pórticos de la parroquia y han salido bastante bien, al fin y al cabo somos novatos en estas lindes y no hay que pasar por alto que sacar un paso requiere saber alzarlo, caminar al ritmo de la música… tiene su complejidad», apunta el párroco.

Fe que entra por los ojos

Preguntado por los motivos de recuperar la procesión en unos tiempos tan proclives a lo contrario, Iñigo Mitxelena habla no de una, sino de varias razones. «Entiendo que pueda resultar curioso, vivimos en un momento en el que cada vez va menos gente a la iglesia y aparentemente, la religiosidad va bajando, pero al mismo tiempo, es bastante comprensible, muchas veces la teología puede resultar complicada para las personas, el sermón de un cura puede aburrir... pero creo que la fe que entra por los ojos llega a todos, ¿quién no es capaz de empatizar con el dolor o el sufrimiento ajeno?, ¿quién no comprende a una madre que sufre por la muerte de un hijo?, ¿qué enfermo que carga todos los días con su Cruz no es capaz de comprender el dolor de Cristo de camino al calvario? Pienso que esta religiosidad popular, que tantas veces se ha despreciado, toca los sentimientos de mucha gente», considera el párroco.

La de Legazpi será la única procesión de Pasión que se celebre este Domingo de Ramos en toda Gipuzkoa

«También contribuye a la recuperación de una parte importante del patrimonio religioso de Legazpi», destaca. Aunque para Mitxelena, lo más valioso de todo este proceso no se halla en lo material, sino en lo humano. «Es algo que ha nacido de la iniciativa popular, yo, como párroco y desde la parroquia, nos hemos ofrecido a ayudar en todo lo que hemos podido, pero ha surgido de la gente, todo el mundo ha participado voluntariamente, no hemos tenido subvenciones y el dinero que hemos podido sacar ha sido vendiendo pastas y magdalenas realizadas por varias mujeres del pueblo», comenta. «Nada hubiera sido posible sin todas esas personas que, desinteresadamente, se han ofrecido a colaborar, haciendo trabajos sin cobrar, aportando detalles y donaciones, poniendo a fin de cuentas cada cual su granito de arena a la procesión, estamos en un pueblo muy generoso en ese aspecto», aprecia.

La de Legazpi será la única procesión de Pasión que se celebre este Domingo de Ramos en toda Gipuzkoa. «Creemos que puede convertirse en un atractivo turístico más para la localidad, ojalá aquellas personas que mañana por la tarde no sepan qué hacer se animen a venir. Hemos cuidado mucho que el acto no coincidiera en fechas con otras procesiones cercanas, como las de Segura el Jueves Santo y el Viernes Santo o las de Azkoitia y Hondarribia el Viernes Santo, no queríamos entrar en competencia con otros pueblos y condicionar a la gente que tiene la costumbre de asistir a ellas», explica Mitxelena.

De esta forma y 39 años después de su desaparición, Legazpi sacará mañana a la calle una renovada procesión de Semana Santa.