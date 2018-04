Juan Mari Burguera termina su obra Juan Mari Burguera contemplando la Cruz de Mirandaola y el relicario sobre la nueva anda que los transportará a partir de ahora. / LIMIA El artista legazpiarra ha realizado una nueva anda para la Cruz de Mirandaola | Se estrenará en las fiestas, completando el proyecto que emprendió el año pasado con el relicario que muestra al descubierto la reliquia CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 28 abril 2018, 00:28

Era una especie de espinita clavada para Juan Mari Burguera. Desde que el año pasado elaboró el nuevo relicario para la Cruz de Mirandaola, pieza que acerca como nunca antes la reliquia a los vecinos mostrándola completamente descubierta, el artista legazpiarra sentía que su obra se encontraba sin terminar. El quid de la cuestión estaba en la anda empleada para transportar todo ello, una pesada pieza de estilo barroco, que desafinaba notablemente con lo que portaba encima. Juan Mari comentó entonces al párroco Iñigo Mitxelena su deseo de realizar una nueva anda. La idea quedó en el aire hasta que en Semana Santa, con el nuevo auge de la procesión, la recuperación de los pasos, las andas y demás elementos, Burguera volvió a plantearle el tema, obteniendo un sí por respuesta.

El artista ya tenía una idea de lo que quería crear y en cuestión de un mes, dicha idea se hizo realidad. Dos fueron sus premisas a la hora de diseñar la pieza. «Sobre todo, tenía que realizar un acompañamiento a lo que ya plasmamos el año pasado con el nuevo relicario, debía de convertir la Cruz en protagonista total, el resto de elementos tenían que pasar más bien desapercibidos, su cometido es realzar la reliquia», explica Juan Mari. A partir de ahí, el artista elaboró una obra en hierro con líneas muy puras. Todo el conjunto, desde materiales, hasta tonos, formas... conducen las miradas hacia la Cruz de Mirandaola.

El segundo de los aspectos importantes fue reducir el peso de la pieza. «Era una queja silenciosa, tengo amigos que son anderos tradicionales y me lo venían comentando, aquello pesaba mucho, y es que no estamos hablando de un grupo de costaleros constituido y organizado por alturas, sino de un acto más improvisado, en el que los voluntarios deben caminar a paso ligero hasta Mirandaola, si las alturas están un poco desequilibradas, aquel al que le cae todo el peso puede sufrir bastante», relata Juan Mari. Dicho objetivo también se ha visto cumplido. El antiguo relicario, con la antigua anda y la Cruz de Mirandaola superaban los 100 kilos. Ahora, todo el conjunto suma 30 kilos. «Es una manera de abrir el acto, que el peso no sea al menos, lo que genere reservas a quienes quieran participar como anderos», indica Juan Mari.

Desde la parroquia se muestran, una vez más, satisfechos y agradecidos con la nueva obra de Burguera, que ha sido desinteresadamente donada por el artista. «Ha logrado un conjunto muy armónico, también cabe destacar el hecho de que sea la obra de un hijo del pueblo, un artista que se ha involucrado en ello, dejando esta herencia a las generaciones futuras», valora el párroco Iñigo Mitxelena. La nueva anda será estrenada en las fiestas patronales, saliendo en la tradicional procesión que se realizará el día grande de Santa Cruz, jueves, a las 10.30 horas, alrededor de la parroquia, así como en la procesión a Mirandaola del 6 de mayo. Su antecesora barroca, al igual que el antiguo relicario, seguirá conservándose en la iglesia.