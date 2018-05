El grupo 'John Dealer and the coconuts' presenta hoy su segundo disco en el Gaztetxe Carátula del nuevo disco del joven grupo legazpiarra. / MIKEL BRAVO LEGAZPI. Sábado, 19 mayo 2018, 00:10

Noel Calvo (guitarra y voz), Iñigo Caballero (guitarra), Andoni Dominguez (bajo) e Iñaki Ormazabal (batería) se subirán hoy al escenario del Gaztetxe para presentar su segundo disco. Juntos forman el grupo John Dealer and the cocunuts, dentro del que aúnan distintos géneros. El rock and roll, el punk y las letras en inglés, en las que reflejan sus inquietudes, mensajes de superación, amor y desamor, la noche, la amistad... les otorga un estilo propio del que ya apuntaron maneras en el año 2016 con la publicación de su primer disco. Ahora muestran su evolución, con un segundo trabajo más maduro titulado 'We will get together in the hell'. Lo presentarán a las 22.30 horas de esta noche, en un concierto de entrada gratuita, que dará inicio con la actuación de otro grupo local, Arraio. Una cita en la que esperan hacer disfrutar a los presentes de su música y compartir con ellos la ilusión que acompaña a todo estreno.

El nuevo CD de John Dealer and the coconuts ya puede adquirirse en los bares Karibe Zaharra, Giroa, Kukue, Oilarra, Katilu, Urbeltz, Maiatza y la librería Hizkuntza, al precio de 10 euros, así como en plataformas digitales como Spotify o iTunes. También estará disponible en el concierto de esta noche. El disco consta de 12 canciones. El diseño y la fotografía por su parte, son obra de Mikel Bravo y Sergio Prieto.