Espléndido broche al ciclo 'Azaroan Musika' al son del dúo The Lord The Lord en concierto. LEGAZPI. Viernes, 8 diciembre 2017, 00:51

Noviembre se despidió dejando un fantástico sabor de boca musical de la mano del ciclo 'Azaroan Musika' promovido por el servicio de Cultura del Ayuntamiento junto a diversos grupos locales. Su última parada fue el concierto ofrecido por el dúo de góspel The Lord, el 26 de noviembre, en la parroquia. Los donostiarras Ainhoa Eguiguren a la voz e Iñaki Miguel al piano sedujeron a los varios cientos de espectadores que se congregaron en el templo, ofreciendo una hora de recital dedicada a repasar la historia del género gospeliano. «La música que en Estados Unidos interpretan durante sus misas, cantan rezando o rezan cantando», explicaban durante su actuación. Interpretaron temas como 'His Eye Is On The Sparrow', clásico de la reina del góspel Mahalia Jackson, junto a piezas como 'Canaan' de Clara Ward & Sisters o 'Ain't No Harm Down' de Marion Williams. No faltaron algunos de las temas más universales de este género, como 'Amazing Grace', 'Oh Happy Day', 'Down By The Riverside' o 'When The Saints Go Marching In', en los que el público dio palmas y cantó a su son. Uno de los momentos más mágicos estuvo protagonizado por la magnífica versión de 'Hallelujah' de Leonard Cohen, en la que los presentes corearon una y otra vez. Tras un bis por parte de The Lord, el concierto finalizó con el público en pie bailando a ritmo de 'We Shall Be Changed'.