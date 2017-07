Los dantzaris de Korosti realizarán hoy su primera 'romería itinerante' Dantzaris de Korosti y los hermanos Elustondo, de romería en Zumarraga, donde surgió la idea de organizar una actividad similar en Legazpi. Más allá de ofrecer una actuación, invitarán al público a bailar con ellos durante su recorrido por Plazaola, Nafarroa Kalea, Kale Nagusia y la plaza CRISTINA LIMIA legazpi. Jueves, 6 julio 2017, 08:20

Los dantzaris de Korosti recorrerán el centro de la localidad con una romería itinerante hoy, a partir de las 19.00 horas, al son de la música de los hermanos Elustondo. Se trata de un formato nuevo, importado a Legazpi desde los municipios vecinos de Zumarraga y Urretxu, donde el grupo de baile Irrintzi, inmerso en las celebraciones de su 50 aniversario, viene haciendo gala del mismo con notable éxito. «No es una actuación al uso», explican desde Korosti. «El objetivo de este tipo de romerías no es mostrar un espectáculo de baile al público, sino hacerlo partícipe, contagiar a la gente el disfrute que a nosotros nos proporciona bailar y hacer que se una a nosotros», señalan. Será por tanto, una invitación al baile en toda regla para aquel que se cruce en el trayecto que el grupo realizará por Plazaola, Nafarroa Kalea, Kale Nagusia y la plaza. Coincidirá con el día de pintxo pote y no por casualidad. Esperan que la afluencia de gente en los bares sea un plus a la hora de crear ambiente.

Orígenes

La idea de traer a Legazpi esta actividad se remonta al reciente Dan-tzari Txiki Eguna celebrado en Zumarraga. «Numerosos dantzaris de Legazpi y los hermanos Elustondo nos encontrábamos participando en este día, disfrutando de un ambiente de romería formidable y en una de las conversaciones nos planteamos hacerlo en Legazpi, hicimos la propuesta al Ayuntamiento y le pareció bien», relatan desde Korosti, ilusionados con el estreno, que tendrá lugar dentro del programa de actividades de verano 'Uztakale' organizado por el consistorio. Un poco antes, llevarán a cabo una merendola de fin de curso con los niños que forman parte del grupo de baile. Será en el Centro Social, desde donde al terminar la merienda, emprenderán una pequeña kalejira hasta el bar Kukue, punto en el que darán comienzo a la romería con todos aquellos niños, padres, madres, abuelos y vecinos que quieran sumarse a ella.