Coplas de Santa Águeda, pese a las inclemencias meteorológicas

LEGAZPI. Sábado, 3 febrero 2018, 00:56

Santikutz Abesbatza se dispone a ofrecer mañana su tradicional ronda de Santa Águeda, una cita a la que no ha faltado nunca, pese a las adversas condiciones meteorológicas habituales de estas fechas del año. Sus coralistas han salido a interpretar las populares coplas entre lluvia, viento e incluso nieve. En esta ocasión, no se espera menos. Las previsiones del tiempo son muy adversas, pero el grupo no suspenderá el acto, aunque eso sí, hará algunas modificaciones en función de la situación. La ronda comenzará un poco antes de lo acostumbrado, a las 18.45 horas, desde la plaza, y de ser preciso, los participantes sustituirán el traje de baserritarra por ropa de mayor abrigo.

El propósito de Santikutz Abesbatza es llevar sus coplas hasta todos los txokos de Legazpi, haciendo un recorrido que pasará por Plazaola, Saturnino Tellería, Kale Nagusia, Bikuña, Juanastegi, Laubide y Santikutz.