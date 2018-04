La convivencia, el rock y el baile, ingredientes del fin de semana Alumnos, profesores, padres y madres de Domingo Agirre volverán a colocar hoy la pancarta de la 'convivencia' en el balcón consistorial. Esta noche tendrá lugar el concierto del 50 aniversario de Haztegi y mañana el Dantzari Txiki Eguna Domingo Agirre pondrá el broche a la semana dedicada a los abuelos hoy, en la plaza CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 21 abril 2018, 00:44

Eventos de distintos ámbitos coinciden y hacen especialmente señalado este fin de semana en Legazpi, empezando por la fiesta que pondrá el broche a la 'Semana de la Convivencia' que viene celebrando el colegio Domingo Agirre. Tendrá lugar hoy, a partir del mediodía, en la plaza Euskal Herria, con los abuelos como protagonistas. Y es que este año, ellos han sido los elegidos para transmitir a los niños los valores de una semana que tiene como objetivo estrechar los lazos entre todos los integrantes de la comunidad escolar y fomentar la igualdad, el respeto mutuo y los derechos humanos, entre otros muchos aspectos.

La fiesta de hoy reunirá a profesores, alumnos y familias, extendiendo su ambiente al centro de la localidad. Los actos darán comienzo a las 12.00 horas, con la realización de un mural compuesto por las fotografías que los escolares se han sacado con los abuelos durante la visita que estos últimos han realizado a las aulas estos días atrás. A las 12.15 horas, irrumpirá en la plaza la mascota del colegio. A las 12.30 horas, habrá juegos como la toca, los aros, las chapas, sokatira... A las 13.15 se llevará a cabo una sesión de zumba y a las 14.00 todos juntos colocarán la pancarta de la 'Semana de la Convivencia' en el balcón del Ayuntamiento. Después, niños y mayores participarán en una comida y posterior tarde de música y baile.

Concierto de rock en Haztegi

Hoy también será un día señalado para Haztegi Ikastola, que celebrará el concierto de rock programado dentro de su 50 aniversario.

La cita será a las 22.00 horas, en el patio de la ikastola, con los grupos 'Esne beltza' de Hernani, 'Willis Drummond' de Baiona y 'John Dealer and the coconuts' de Legazpi. Las puertas se abrirán una hora antes, a las 21.00, momento en el que la batukada 'Batuz' empezará a caldear el ambiente. También habrá una txosna y puestos de venta de productos de merchandising de los propios grupos y del 50 aniversario de la ikastola. Aquellos que todavía no hayan adquirido su entrada, podrán hacerlo hoy, a partir de las 21.00 horas, en el patio, al precio de 14 euros.

Dantzari Txiki

Por último, el 'Dantzari Txiki Eguna' llenará las calles de Legazpi de bailes y colorido mañana, de la mano Korosti. Participarán once grupos de baile: Oñatz de Oñati, Oberena de Pamplona, Lurra de Urretxu, Jeiki de Agurain, Oinarin de Antzuola, Gure Txokoa de Bera, Goruntz de Gabiria, Irrintzi de Zumarraga y Urretxu, Aurtzaka de Beasain y los locales Sustraiak y Korosti.

Todos ellos se reunirán a las 11.00 horas, en Laubide, para iniciar desde allí un recorrido lleno de bailes hasta las calles del centro. Hacia las 13.15 horas llegarán a la plaza, donde ofrecerán diversas actuaciones. Después, los niños se repartirán entre las ocho sociedades que se prestan a darles de comer en esta jornada: Armuño, Muruazpi, Lekanazpi, Lagunartea Berri, Okila, Ontto Beltz, Izadi Zaleak e Ilintxa. Los txistularis y demás responsables, por su parte, comerán en el Centro Social. En la sobremesa habrá juegos para los dantzaris en Bikuña y a las 17.30 horas, todos los participantes emprenderán otra kalejira desde Bikuñaenea hasta la plaza, donde la fiesta terminará con un nuevo despliegue de bailes interpretados entre todos.