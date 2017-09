Concentración en apoyo al referéndum de Cataluña Concentración llevada a cabo ayer por la tarde en respuesta a la convocatoria de Gure Esku Dago. / LIMIA CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Viernes, 29 septiembre 2017, 00:03

La concentración convocada por el grupo Gure Esku Dago en apoyo al referéndum de Cataluña contó ayer con una amplia participación política y ciudadana. El acto, desarrollado a las siete de la tarde en la plaza bajo el lema 'A favor del derecho a decidir de los ciudadanos catalanes', incluyó la interpretación de la pieza 'Hesola' y el himno oficial de Cataluña 'Els Segadors'.

La situación que atraviesa Cataluña también fue abordada en el Pleno del pasado miércoles, a través de dos mociones presentadas con carácter de urgencia, una por parte de EH Bildu y otra del PNV. Ambas formaciones reivindicaban «el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro político mediante su autodeterminación, correspondiendo únicamente al pueblo catalán decidir la relación política que quiere mantener con el Estado español» y «condenaban las amenazas del gobierno español y rechazaban con total rotundidad cualquier ataque al autogobierno catalán». No obstante, no hubo consenso para que presentarán un texto conjunto. El PNV llevó al Pleno una declaración aprobada por jeltzales, EH Bildu y Unidos-Podemos en el Parlamento Vasco. EH Bildu indicó que había intentado acordar una moción y lamentó que no hubiera sido posible, al mismo tiempo que emplazó al gobierno municipal «a ser valiente y dar un paso más ante los graves acontecimientos de Cataluña». Junto a ello, preguntó a los ediles legazpiarras «a qué PNV pertenecen, al de Joseba Egibar y otros compañeros de partido que participaron en la manifestación de Gure Esku Dago o al presidente Urkullu que quita legitimidad al referéndum catalán». Desde el PNV respondieron que es muy fácil pedir a los demás ser valientes. «Nuestra moción es una declaración acordada por PNV, EH Bildu y Unidos-Podemos», recordaron. «Creemos que deja clara nuestra postura, pero a veces parece que se quieren dar más vueltas al texto por el hecho de sumar más puntos que el otro», recriminaron los jeltzales. Desde Irabazi señalaron que los acontecimientos de Cataluña habían suscitado diferentes posturas dentro de su asamblea, tras las que, finalmente, darían su voto a favor. Las dos mociones salieron adelante con el apoyo de PNV, EH Bildu e Irabazi. El PSE votó en contra de ambas. «La vía unilateral e ilegal abierta por el gobierno catalán y la mayoría independentista que le da apoyo está condenada al fracaso, llamamos a los gobiernos de Cataluña y España a detener una escalada que nos lleva a todos al desastre y mostramos nuestra solidaridad con todos los cargos públicos que, como más de 120 alcaldes del Partido Socialista de Cataluña, están defendiendo la legalidad y se niegan a ceder ante coacciones e insultos», manifestaron los socialistas entre otros aspectos. Tanto EH Bildu, como PNV, se sumaron a la concentración de Gure Esku Dago, mientras que Irabazi señaló que «habría miembros de su grupo que asistirían y otros no, atendiendo a la voluntad de cada cual».