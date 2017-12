La banda, Santikutz Abesbatza y el coro de Doinua ofrecen hoy el Concierto de Navidad La banda, en el reciente Concierto de Santa Cecilia. / TERE MADINABEITIA LEGAZPI. Sábado, 23 diciembre 2017, 00:20

La parroquia acogerá hoy uno de los actos musicales más especiales del año junto al Concierto de Santa Cecilia. Se trata del Concierto de Navidad, que la banda, Santikutz Abesbatza y el coro de la escuela de música Doinua ofrecerán a partir de las 20.00 horas.

Los jóvenes coralistas de Doinua, dirigidos por Mari Cruz Bereciartu, abrirán el concierto interpretando dos obras: 'You raise me up' y 'Bonse Aba'. Les seguirá Santikutz Abesbatza, que bajo la dirección de Marian Lasa, ofrecerá ocho piezas: 'Goxo goxo', 'Ding dong', 'Al filo de media noche', 'Blanca Navidad', 'Noël Noël', 'Gau erdian doinua', 'El pequeño tamborilero' y 'Olentzero'. A continuación, la banda, bajo la batuta de Jesús Castillejo, tocará tres obras: 'Pops in the spots', 'Sinatra in concert' y 'Chritsmas street'.

Como broche, las tres agrupaciones ofrecerán juntas 'Mesías', 'Olen-tzero' y 'Adeste Fideles'.