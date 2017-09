El Ayuntamiento informa del estado de las obras de los presupuestos participativos Urna habilitada en la oficina de atención a la ciudadanía del Ayuntamiento para presentar las propuestas a los presupuestos de 2018. El lunes será el último día para que los vecinos presenten sus propuestas sobre el destino de 300.000 euros Da cuenta del avance de los seis proyectos elegidos por la ciudadanía para 2017 y emplaza a participar en los de 2018 CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Sábado, 23 septiembre 2017, 00:19

En plena fase de presentación de propuestas ciudadanas para los presupuestos participativos de 2018, el Ayuntamiento informa sobre la situación de los seis proyectos que fueron seleccionados y presupuestados para 2017 a través de este mismo procedimiento.

En cuanto al arreglo del parque de Brinkola, el primer elegido por los vecinos con 150 votos, indican que el nuevo espacio, al que se ha incorporado una zona peatonal, fue inaugurado el pasado 24 de junio.

Sobre el segundo proyecto seleccionado por la ciudadanía con 131 votos, referente al arreglo del adoquinado de Bikuñaenea, señalan que el proyecto en sí ya ha sido realizado y en estos momentos se encuentra en la fase de preparación de los pliegos de contratación. «Su ejecución se prevé para el primer trimestre de 2018», anuncian.

El tercer proyecto elegido, con 120 votos ciudadanos, fue la construcción de una acera desde Azpikoetxe hasta la calle Ormakio. «Se efectuó una primera propuesta de proyecto que fue rechazada por cuestiones técnicas, tras lo que se ha presentado una segunda propuesta que se encuentra en fase de análisis», indican desde el consistorio.

El cuarto proyecto seleccionado por los vecinos, con 105 votos, fue el acondicionamiento de marquesinas en las paradas del autobús urbano Junetorri. «El proyecto ya está realizado y contempla la instalación de seis marquesinas en total, que se situarán en Ariztiaundi, la rotonda de Laubide, Agirre Etxeberri, Plazaola, Aizkorri número 24 y el polideportivo. Se prevé que estén colocadas para fin de año», informan.

Sobre el quinto proyecto, basado en mejorar la iluminación de los ámbitos de Urtatza, Zaldu y Telleriarte y elegido por la ciudadanía con 98 votos, indican que ha sido renovado un cuadro eléctrico en el barrio de Urtatza y se han iniciado los trabajos previos para reforzar la iluminación en el mismo Urtatza y en Zaldu, para proseguir después con Telleriarte. «Esperamos que las labores estén terminadas para el final de este año», apuntan.

En lo que respecta al sexto y último proyecto, elegido por 87 votos y consistente en mejorar la accesibilidad de Urtatza en el tramo comprendido entre los números 53 y 56, señalan que «el proyecto se ha realizado desde el número 53 al número 61, con la previsión de contratar la ejecución en septiembre y finalizar la obra en diciembre».

Junto a ello, indican que se aprovechó la obra de reurbanización de la trasera de Laubide para acometer el asfaltado de la trasera del barrio Arantzazu, del número 17 al 19, proyecto que quedó en séptimo lugar con 77 votos.

Presupuestos de 2018

Desde el Ayuntamiento emplazan a la ciudadanía a seguir realizando sus propuestas, ahora dentro del proceso de 'Presupuestos Participativos de 2018'. Dentro del mismo, llaman a los vecinos a decidir cuál será el destino de 300.000 euros de inversiones, repartidos en seis proyectos de 50.000 euros cada uno.

La primera fase, consistente en la realización de propuestas por parte de los vecinos, se cerrará este lunes. Dichas propuestas pueden hacerse llegar al Ayuntamiento a través de tres canales: la dirección de correo electrónico legazpi@legazpi. eus, la página web municipal www. legazpi.eus o la urna habilitada para tal efecto en la oficina de atención a la ciudadanía situada en la planta baja del consistorio.

Entre todos los participantes se sorteará un bono de compra de 50 euros a utilizar en los comercios de Legazpi.

Desde el Ayuntamiento recuerdan que los cinco proyectos que fueron propuestos pero no resultaron seleccionados en el proceso del año pasado serán incorporados directamente al proceso de este año, por lo que no es necesario que vuelvan a ser presentados. Dichos proyectos son: la instalación de aparatos que permitan hacer ejercicio a las personas mayores y un baño público en Juanastegi, la mejora del entorno de la Haurreskola de San Juan, el ensanchamiento de las aceras de Muru Berri (San Ignacio) y el cambio del trazado de bidegorri de Juanastegi. «También se encontraba entre ellos el asfaltado del parking de la trasera de Santikutz 17-19, que se ha acometido en el presente 2017, por lo que no se incluirá como proyecto a votar», matizan.

Una vez cerrado el plazo de presentación de propuestas, se procederá a realizar un análisis técnico de las mismas. Le seguirá la apertura de una votación popular para elegir las seis que engrosarán el presupuesto municipal de 2018.