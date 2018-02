Aitor Casado presentará el viernes su nuevo audiovisual sobre Etiopía Aitor Casado y Mar Torrijos en Lalibela, Etiopía, en pleno mes de agosto de 2017. Sus fotografías se complementarán con una conferencia sobre el país. La cita será a las 19.30, en la casa de cultura, donde habrá una hucha dirigida a una de las misiones para erradicar su pobreza CRISTINA LIMIA LEGAZPI. Miércoles, 14 febrero 2018, 08:09

Aitor Casado presentará el viernes un nuevo audiovisual sobre los viajes que realiza a lo largo y ancho del mundo, en esta ocasión, centrado en Etiopía. La cita será a las 19.30 horas, en el salón principal de la casa de cultura, lugar donde el legazpiarra ha ofrecido ya una gran cantidad de proyecciones. Empezó a compartir las fotografías y vídeos de sus andanzas por distintos países en 2012. Desde entonces, viene realizando una proyección por año. Sus presentaciones, no obstante, han experimentado una importante transformación. En la primera, dedicada a Birmania, la imagen era la principal protagonista, alternada con pequeñas intervenciones de Aitor dando pinceladas sobre el lugar. Aquellas pinceladas fueron ganando presencia. La propia evolución de Aitor como viajero que comparte sus experiencias y el interés mostrado por el público en querer saber más sobre los parajes fotografiados han dado como resultado sesiones cada vez más didácticas, en las que el espectador, además de ver, se empapa de información sobre los países visitados por el legazpiarra.

Hoy en día, Aitor posee incluso un blog especializado en viajes, www.pasaporteawonderland. com, donde se puede disfrutar de una gran cantidad de detalles sobre los lugares que ha recorrido, referencias de interés para los turistas, mapas, rutas e incluso, los audiovisuales que ha ido elaborando y emitiendo en la casa de cultura de Legazpi a lo largo de estos años.

El viernes presentará el fruto del viaje que realizó a Etiopía el verano de 2017 junto a su pareja, Mar Torrijos. «Duró tres semanas, pasamos once días por el norte y once por el sur, viajamos en agosto y lo primero que nos sorprendió fue lo terriblemente verde que es el país, sobre todo en la parte norte, todos tenemos la idea de que Etiopía es sinónimo de sequía y hambre, más allá de ello, sabíamos que era alto y montañoso, pero no tan verde», relata Aitor. «Es un país que ofrece experiencias ricas y variadas tanto culturalmente, con el mayor número de monumentos declarados patrimonio de la humanidad por la Unesco, como en su naturaleza salvaje, donde podemos encontrar algunas de las tribus más intactas de la tierra y una gran variedad de flora, fauna y paisajes puramente africanos», describe.

Para Ángel Olaran

«Ha sido un viaje intenso, en el que hemos aprovechado para visitar dos misiones y una ONG -la misión de Ángel Olaran en Wukro, Omochild en Jinka y la Comunidad de San Pablo en Meki- de las cientos y cientos que hay en el país y que suponen una gota en un desierto lleno de necesidades donde la máxima preocupación es sobrevivir al día, sin vistas a un futuro esperanzador para la mayoría», cuenta el legazpiarra. De hecho, durante la proyección del viernes habilitará una hucha, cuyos fondos irán destinados a la misión contra la pobreza que Ángel Olaran desarrolla en Wukro. Al inicio del evento, Aitor ofrecerá los datos históricos, geográficos y demográficos del país a modo de ubicación. Después, proyectará el audiovisual, de 48 minutos de duración. Acto seguido, abrirá una charla donde explicará conceptos que resultarán especialmente curiosos para la mentalidad europea. «Uno de ellos es que poseen su propio calendario, con 13 meses. Hablaremos también de la ONG Omo child, que acoge a los niños considerados 'malditos', abordaremos la problemática del agua, la escasez y su poco aprovechamiento, de las peculiaridades, costumbres y creencias de diferentes tribus», enumera el autor.