El PSE-EE pide respuestas sobre la reforma del apeadero

El grupo municipal del PSE-EE en Legazpi reclama información sobre la reforma del apeadero de trenes de Legazpi, con la creación de una tercera vía que lo convertiría en estación. «Ya en el Pleno de abril solicitamos a la alcaldesa que hiciera gestiones para que el grupo del PNV en el Congreso de los Diputados apoyase la enmienda del PSOE a los Presupuestos Generales del Estado relativa a la redacción y ejecución del proyecto de la tercera vía del apeadero de Legazpi por valor de 0,5 millones de euros, al mismo tiempo que pedimos que el Ayuntamiento colaborase con Adif para la elaboración de dicho proyecto», señalan los socialistas. «Posteriormente, tuvimos conocimiento de que la alcaldesa mantuvo una reunión con el presidente de Adif, el pasado 17 de abril, queremos señalar que esta empresa 100% dependiente del Gobierno y cuyas inversiones se aprueban dentro de los Presupuestos Generales del Estado, simplemente confirmó la intención de estudiar el citado proyecto, aparentemente no trascendió nada sobre la ejecución de la obra; nos llama la atención que una semana después de dicha reunión, el grupo del PNV en el Congreso rechazara junto al PP la enmienda socialista que pretendía dotar de presupuesto no solo al estudio, sino también a la ejecución de este proyecto; el 30 de mayo el PNV y el PP volvieron a rechazar la enmienda socialista en el Pleno del Congreso, ambos partidos sacaron adelante unos Presupuestos Generales del Estado en los que, un año más, no hay recursos económicos para la tercera vía de tren en Legazpi», indican. «Por todo ello, nos surgen diversas dudas. ¿para cuándo estará finalizado el estudio?, ¿a cargo de qué dotación presupuestaria se va a llevar a cabo la inversión correspondiente a la creación de la tercera vía?, ¿no es contradictorio que la alcaldesa mantenga una reunión con Adif y días después el PNV tanto en la Comisión, como en el Pleno del Congreso, vote en contra de dotar de presupuesto a esta obra de Adif para Legazpi?», plantean. «Si el PNV no quería apoyar la enmienda del PSOE, ¿por qué no ha incluido esta inversión en sus acuerdos con el PP en materia de infraestructuras ferroviarias?», cuestionan. «Dada la incertidumbre sobre el tema, el 6 de junio, el diputado socialista Odon Elorza registró diversas preguntas dirigidas al presidente de Adif, Juan Bravo», informan.