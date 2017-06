Zero Zabor pide al gobierno municipal «medidas ante la significativa subida de la fracción resto»

El grupo Zero Zabor de Legazpi emplaza al gobierno municipal «a cumplir su palabra y tomar medidas ante el significativo incremento de la fracción resto en la localidad». En una nota de prensa, se muestra «preocupado» con lo observado en las calles y lo reflejado en los datos de Sasieta durante los últimos meses.

«Hace tres años fueron difundidos entre los legazpiarras ciertos miedos y dudas sobre el sistema puerta a puerta. A pesar de ello, en 2014 se lograron unas tasas de recogida selectiva de residuos considerablemente buenas, alcanzando una media del 83%, en el presente 2017 en cambio, en base a los datos de los cuatro primeros meses del año, esa media es del 78%, algunos consideran que la diferencia no es grande, que no es importante, 'solamente del 5%' dicen, a otros sin embargo, nos parece mucho», indican.

«Para empezar, mirar únicamente a los porcentajes de recogida selectiva no ofrece la suficiente información sobre la situación, si todas las familias practicaran el auto-compostaje por ejemplo, si no hubiera recogida de la materia orgánica, el porcentaje de la fracción resto experimentaría una gran subida, pudiendo oscilar entre 30% y el 40%, y ello no quiere decir que haya más, se trata de una simple relación de números, por lo que es más correcto observar los pesajes», señalan los componentes de Zero Zabor. «Mirando esos pesajes, vemos que la cantidad de fracción resto generada en 2014 fue de 32.223 kg/por mes, en 2015, año en el que se realizaron cambios en el sistema de recogida, esa cantidad fue de 34.802 kg/por mes, en 2016 de 39.736 kg/por mes y en lo que llevamos de 2017 de 40.240 kg/por mes, estamos por tanto, ante una notable subida de la fracción resto», apuntan.

«Analizándolo más en profundidad, en 2014 la media de fracción resto generada por cada habitante fue de 3,73 kg/por mes, en 2017 en cambio, es de 4,74 kg/por mes, es decir, la cantidad de fracción resto ha subido un 27%, ¿acaso no es algo significativo?», cuestionan.

Críticos con el gobierno local

«Llegando más lejos aún, de haberse mantenido los datos de 2014, en los últimos 18 meses, tiempo que lleva colocado en Legazpi el contenedor gris, se hubieran generado 137 toneladas menos de fracción resto», exponen. «Por el contrario, si los datos de 2017 continúan en la misma línea, estaremos generando 8 toneladas más de fracción resto cada mes, cantidad como para llenar cuatro camiones más, y si tomamos en cuenta todo el año, estaríamos hablando de 483 toneladas, por lo tanto, en comparación con el año 2014, serían casi 100 toneladas extra con destino al vertedero», plantean.

«Todo ello pone sobre la mesa el hecho de que se genera más basura y se separa menos para su reciclaje, ante ello ¿qué dicen los gobernantes?, desde Zero Zabor queremos denunciar la postura del gobierno municipal, que antes de llegar al propio gobierno priorizaba la comodidad por encima del medio ambiente, la salud, la economía... e incluso los criterios de los técnicos, con el fin de implantar sí o sí el sistema de contenedores, dieron su palabra y repitieron una y otra vez, que estando ellos en el gobierno las cifras se mantendrían, que tomaban responsabilidad en ello, pero hoy en día eso no se cumple y muestran una actitud totalmente pasiva ante la situación, desde Zero Zabor consideramos que se trata de un comportamiento totalmente censurable y pedimos que cumplan su palabra y tomen medidas», instan.