Hace seis años que el parque de Latxartegi se somete a 'la prueba del algodón' llegada esta época del curso. El Ayuntamiento pone el foco en los residuos que se amontonan en este lugar (uno de los puntos rojos de la localidad en limpieza viaria) a través de la campaña de sensibilización 'Baietz txukun mantendu'. Una tarea en la que cuenta con la colaboración de los escolares de Haztegi desde hace varios años. Una docena de ellos se reunieron el lunes con el personal de la brigada municipal para limpiar Latxartegi. El resultado se encuentra expuesto durante toda la semana en el parque, con dos grupos de residuos diferenciados: los recogidos del suelo y los hallados en las papeleras. La cantidad de ambos es similar y las conclusiones extraídas varias. Por un lado, continúa siendo mucha la basura que termina en el suelo del parque, poniendo de manifiesto la poca concienciación de parte de los usuarios de la zona en cuanto a la utilización de las papeleras. En estas últimas, también hay trabajo por delante en lo que se refiere a la correcta separación de los residuos, ya que algunas son mal empleadas. En la destinada a la materia orgánica por ejemplo, los alumnos de la ikastola han llegado a encontrar restos de alimentos metidos en bolsas de plástico e incluso, un tupper.

Por otra parte, el grupo ha apreciado que, con la reciente apertura de una nueva tienda de chucherías en la zona se ha incrementado la suciedad en Latxartegi, algo que por supuesto, no es culpa de la tienda, sino responsabilidad de las personas que no gestionan adecuadamente los residuos que generan. Los excrementos de perro son otra de las asignaturas pendientes, ya que a pesar de la existencia de papeleras especiales para ellas, no se ha avanzado demasiado en esta materia. En lo que respecta a la pegada de carteles en las paredes, los paneles colocados por el Ayuntamiento para tal efecto son utilizados, pero ello no evita que también inunden otros lugares del pueblo, siendo los más poblados los soportales de Latxartegi, las columnas de la calle calle Aizkorri o Sologaistoa. El consistorio está estudiando la instalación de paneles más grandes, además de habilitar alguna nueva zona para ellos, volviendo a insistir en el uso de dichos paneles en lugar de las paredes.

El plástico, del suelo al río

«Probablemente no reflexionemos en ello demasiado y pensemos que todo lo que tiramos al suelo termina siendo recogido por los barrenderos, pero muchas veces los residuos más ligeros son empujados por el viento hasta el punto más bajo del municipio y ese punto es el río,

tal y como podemos comprobar el día del Erreka Eguna, en el que se hacen visibles todos los plásticos y demás objetos que terminan en el río», señalaba el concejal de Medio Ambiente, Eric Gálvez, durante la campaña desarrollada en Latxartegi junto a los alumnos de Haztegi.

«Aprovecho para recordar que recientemente ha habido dos fechas señaladas en el calendario, el 5 de junio se celebró el 'Día Mundial del Medio Ambiente' y el 8 de junio el 'Día Mundial de los Océanos', hoy me gustaría centrarme en este último, celebramos dicho día para recordar el gran papel que los océanos juegan en nuestras vidas, son los pulmones de nuestro planeta, ya que generan la mayoría del oxígeno que respiramos, por ello, es fundamental informar a la ciudadanía de las consecuencias que la actividad humana tiene para ellos, en ese sentido, cabe decir que el plástico que tiramos al suelo y que va a los ríos acaba en el mar y es fuente de numerosos problemas, muestra humilde contribución como legazpiarras podría ser el compromiso de no enviar más plástico al río Urola y al mar», emplazó el concejal. «Junto a ello, hay otra serie de residuos que puede que no acaben en el río, pero que son fuente de suciedad en nuestras calles, como las colillas, las cáscaras de pipas... que echamos al suelo no solamente los jóvenes, como muchas veces se achaca, sino también las personas adultas», expuso. «A todos nos gusta tener nuestra casa y nuestro pueblo limpios y es ilusorio pensar que detrás de nosotros, a cada momento, va a pasar una persona a limpiar lo que hemos echado, además, algunas de las cosas que se tiran al suelo, como los chicles, son muy difíciles de quitar, como este año han podido comprobar los estudiantes de Haztegi, que se han esforzado en retirarlos mediante cuchillas especiales, por eso, insistimos en el mensaje de no echar nada al suelo y utilizar las papeleras para cada tipo de residuo», incidió Eric Gálvez. El concejal dio las gracias a los alumnos de la ikastola por su implicación e informó que la limpieza viaria tiene un coste de 347.600 euros anuales para el Ayuntamiento, 41 euros por habitante.

'Elkartasun astea' en Haztegi

La partipacipación de Haztegi en esta campaña se sitúa dentro de la 'Elkartasun astea-Semana solidaria' celebrada cada año por la ikastola coincidiendo con la recta final del curso. La iniciativa, capitaneada por estudiantes y profesores de la ESO, tiene como objetivo acercarse a distintas realidades de la vida local y realizar su particular aportación. De esta forma, realizan gynkanas, cuenta cuentos y otras actividades con los más pequeños de la ikastola, restauran distintas paredes de la localidad convirtiéndolas en murales artísticos, llevan a cabo encuentros con las personas con discapacidad intelecual del Garagune y se implican en campañas como la presente 'Baietz txukun mantendu'.