«Nos preocupa la actitud irrespetuosa del equipo de Gobierno, que recurre a ataques personales e insultos, mediante buzones de opinión en prensa y plenos, hacia el portavoz de la asamblea de Irabazi, para tratar de desprestigiar y minusvalorar su y nuestro trabajo. Esperamos que en adelante nos guarden el debido respeto que merecemos. Estos dos años hemos presentado numerosas propuestas, mociones y ruegos sobre: Presupuestos participativos, el amianto, el escape de cloro al río Urola, la tasa a cajeros en la vía pública, enmiendas 'verdes' a las ordenanzas fiscales, la situación de las trabajadoras del Sad-Meazti, la ordenanza animalista, Legazpi Klima 2030, el bidegorri de Juanastegi, Garoña, los refugiados, el 'No a la guerra', la pobreza energética, la incineradora, contratos menores, una nueva tasa a las energéticas... Participamos en comisiones y grupos de trabajo, con actitud constructiva. Aunque se han rechazado muchas de nuestras iniciativas y el 100% de las enmiendas parciales a los presupuestos que hemos presentado, vamos a seguir lanzando propuestas que consideramos beneficiosas para Legazpi y las legazpiarras, las de hoy y las de mañana. Nos tumban multitud de iniciativas, pero no la ilusión y las ganas. Estamos recibiendo numerosas muestras de apoyo en la calle que nos cargan las pilas para seguir trabajando. Gracias. Entramos en el Ayuntamiento para dar voz a la gente y en ello estamos poniendo todo nuestro empeño, con satisfacción por el trabajo realizado, no tanto por los resultados obtenidos, pero con las ideas muy claras».