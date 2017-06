El Pleno da luz verde a la nueva ordenanza de tenencia de animales

La aprobación definitiva de la nueva ordenanza reguladora de la tenencia y protección de animales, una modificación puntual del Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbanístico de Legazpi que permitirá a los vecinos de Saturnino Tellería 6 y 7 construir un ascensor en su fachada delantera y una moción presentada por el grupo Irabazi solicitando el estudio de nuevas vías de financiación para el Ayuntamiento a través de la tasa que se cobra a las compañías suministradoras de electricidad, agua, gas, telefonía y otros medios de comunicación por el uso privativo de torres, líneas, terrenos, edificaciones... de dominio público, fueron los tres puntos aprobados en el Pleno ordinario celebrado el miércoles.

Antes de proceder a ello, la Corporación guardó un minuto de silencio en recuerdo de Felipe Echeverría, concejal del consistorio legazpiarra de 1979 a 1987, que falleció el pasado 14 de mayo.

Ascensor y ordenanza animal

La modificación del Plan de Protección del Patrimonio salió adelante por unanimidad. El cambio posibilita la edificación de un ascensor en la fachada delantera de los números 6 y 7 de Saturnino Tellería, catalogado con un nivel 3 de protección dentro de dicho plan e inicialmente, con potestad para construir tal elevador en su parte trasera y no delantera. El concejal Eric Gálvez explicó que se ha abierto esa posibilidad en base al informe favorable emitido por los técnicos municipales, que a su vez, ha recibido el visto bueno de los departamentos de Cultura de Diputación y Gobierno Vasco competentes en la materia. Añadió que durante el proceso, se han presentado tres alegaciones, todas del mismo contenido, que han sido aceptadas parcialmente.

También hubo unanimidad en la aprobación definitiva de la ordenanza de tenencia y protección de animales, nacida de la necesidad de actualizar la anterior (del año 1997) y trabajada dentro de un grupo formado expresamente para ello.

Moción de Irabazi

En cuanto a la moción presentada por Irabazi, el texto instaba al gobierno municipal a estudiar la modificación de la ordenanza existente o elaborar una nueva sobre la tasa a cobrar a las compañías eléctricas, de gas, agua, hidrocarburos... por el aprovechamiento que realizan del dominio municipal. La iniciativa prosperó con los votos a favor del PSE-EE y EH Bildu y la abstención del PNV. Pese al apoyo brindado, el socialista Óscar Valbuena se mostró descontento con Irabazi. «Nos parece adecuado buscar nuevas fuentes de recursos para los ayuntamientos, pero con prudencia, estamos tan de acuerdo con lo que pide la moción que fue precisamente nuestro grupo el que hizo esta misma petición en la Junta de Portavoces del pasado mes de abril, nuestra propuesta fue tenida en consideración y será estudiada en la elaboración de las ordenanzas fiscales, por ello, no entendemos que Irabazi la presente en forma de moción, muestra un claro oportunismo político, parece que ahora ya no se dedica a fotocopiar mociones de los demás adornándolas con un poco más de literatura, sino que recoge las propuestas que hacemos los demás en comisiones para hacerlas suyas en el Pleno», indicó Valbuena. EH Bildu se alineó a favor del contenido de la moción, no obstante, Gorka Iñurritegi «lamentó que derivara en una búsqueda de colgarse medallas».

El PNV por su parte, «no vio sentido» a su presentación. «La propuesta ya fue realizada por el PSE-EE y nos comprometimos a analizarla, entendemos además, que el tema debe tratarse con la aprobación de las tasas municipales de 2018, hacia septiembre u octubre, es entonces cuando Irabazi debería presentar una propuesta trabajada, constructiva y real, en la moción hace referencia a un Real Decreto del Gobierno Español de 2004, cuando la ordenanza fiscal que tenemos en Legazpi corresponde a 1998, es decir, 6 años antes de ese decreto, el Ayuntamiento ya acordó cobrar dicha tasa, aplicando un 1,5% a la base imponible», expuso Javier Iraeta.

Alberto Bezunartea negó oportunismo alguno. «En Irabazi llevamos más de medio año trabajando en esta cuestión, si hoy la traemos al Pleno es porque, para avanzar en ella se necesita realizar un análisis exhaustivo y datos, que hemos solicitado a las propias empresas administradoras y no hemos logrado obtener de ellas», señaló.

Cie y Meazti Etxea

En el turno de ruegos y preguntas, el edil de Irabazi pidió al gobierno municipal que se ponga en contacto con la empresa Cie Automotive para solicitarle información sobre las emisiones realizadas a la atmósfera durante su actividad. «Hay bastante gente que nos ha mostrado su preocupación por los humos y olores que genera, consideramos necesario que el Ayuntamiento pida los datos, que se haga un seguimiento con medidores ambientales y exigir a la fábrica medidas si fuera necesario», instó Alberto Bezunartea.

«Te agradecería que acudieras a nosotros en vez de esperar al Pleno en este tipo de asuntos», le emplazó la alcaldesa. «Ante las llamadas y quejas recibidas al respecto, nos trasladamos inmediatamente al lugar con la Policía Municipal, sacamos fotos y como no podía ser de otra forma, contactamos con el Gobierno Vasco, a quien compete la contaminación atmosférica relacionada con las empresas, a fin de coordinar los pasos a dar, también he contactado con la empresa y tendremos una reunión en los próximos días», informó Koldobike Olabide.

Por otro lado, el portavoz de Irabazi indicó que esa misma mañana se había reunido con las trabajadoras de Meazti Etxea, cuya situación «es bastante desesperada», calificó. «Se les aplica el convenio de limpieza en lugar del convenio de auxiliar de enfermería, hablamos de una serie de deficiencias, así como de aspectos que la empresa subcontratada recogió en la memoria presentada para acceder a la gestión del servicio y no se están cumpliendo... pedimos al Ayuntamiento que haga lo necesario para subsanar la situación», reclamó Bezunartea. Desde el PSE-EE, Óscar Valbuena compartió la necesidad de abordar el tema, «pero con cautela, al tratarse de un asunto delicado tras el que hay personas trabajadoras, el convenio que les podía afectar no existe como tal para pisos tutelados, habría que ver cómo afrontar ese vacío de orden foral», mencionó, entre otros. Desde EH Bildu, Sagrario Etxabe abogó por buscar una solución y puso en valor la vocación de las trabajadoras y la fantástica labor realizada en Meazti.

La alcaldesa señaló estar encima del tema e informó que se han realizado diversas reuniones y que seguirán manteniéndose. «Es una situación sensible porque hay trabajadoras de por medio», incidió. «Pronto tendremos un nuevo encuentro con la técnica de contratación y de Servicios Sociales, cabe recordar que es una contratación que viene de la anterior legislatura, que tiene una serie de condiciones y que no existe un convenio para trabajadoras del servicio de ayuda domiciliaria como tal, así mismo, Diputación ha mostrado la intención de definir un convenio específico, no obstante, os mantendremos informados en el lugar adecuado», indicó Olabide.