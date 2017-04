Batis Armendariz y Mikele Arizkorreta (Músicos de la banda de Legazpi): «Es un honor y una suerte poder dar el pregón en nombre de la banda»

Mikele Arizkorreta y Batis Armendariz encarnan los dos polos generacionales de la banda de música de Legazpi. La primera tiene 16 años y toca el saxofón alto dentro de la formación desde que cumplió los 14. El segundo, con 72 años, viene entonando el trombón de pistones desde los 18, habiendo conocido durante todo este tiempo a cuatro directores diferentes al frente de la misma, José Mari Gorrotxategi, Ramón Esnaola, Julián Elorza y el actual Jesús Castillejo.

Ambos asumen hoy (12.00 horas, balcón del Ayuntamiento) la noble tarea de representar a la banda en el pregón de las fiestas patronales coincidiendo con las celebraciones de su 150 aniversario.

-¿Qué significado tiene la banda en sus vidas?

-Batis: Significa alegría, satisfacción y un grupo de amigos. Todos estamos aquí porque nos gusta, poniendo tiempo y dedicación sin ningún interés económico. Durante los 54 años que llevo tocando en el grupo nunca he tenido ninguna bronca con nadie, siempre he estado rodeado de gente buena y aunque como es normal, a veces existen diferencias, tenemos un ambiente estupendo, más si cabe en los últimos 30 años, en los que Jesús Castillejo ha revolucionado la banda a todos los niveles, como gran director, gran músico y gran persona que es, sabe llevar muy bien al grupo. Personalmente le estoy muy agradecido por todos estos años.

-Mikele: Para mí la banda es alegría, ilusión y una gran oportunidad para disfrutar de la música. Jesús Castillejo ha sido mi profesor en la escuela de música Doinua durante 9 años y fue él quien me animó a entrar en el grupo. Al principio te da bastante respeto, porque la banda tiene un gran nivel, pero desde el primer momento me he sentido muy a gusto.

-Como músicos, han puesto la banda sonora al chupinazo de las fiestas en numerosas ocasiones, pero ¿imaginaban que alguna vez llegarían a ser los pregoneros?

-Batis: ¡Nunca! es un gran honor y en mi caso, tiene un significado especial, ya que coincide con mi despedida de la banda. En julio, después del viaje que realizaremos a la ciudad natal de Mozart, Salzburgo, dentro de los actos del 150 aniversario, dejaré el grupo. Estoy muy a gusto en la banda y reconozco que me da pena, dejo muchos amigos, pero hay que saber retirarse cuando llega el momento y dejar paso a la juventud, que viene pisando fuerte con un nivel musical muy alto.

-Mikele: Para mí el chupinazo es un momento muy especial, todo el mundo está esperando a que empiece la fiesta y estoy muy agradecida a la banda por haberme elegido junto a Batis para representarla. Había participado en los pregones de la bertso eskola y el grupo Sustraiak, como componente de ambos grupos, pero nunca tomando la palabra.

-¿Cómo tienen planeado dar el pregón?

-Batis: Yo lo haré leyendo unos versos preparados por uno de los músicos de la banda, Mario Gallego, y Mikele interpretará unos bertsos realizados con la ayuda de su padre Joxe Arizkorreta.